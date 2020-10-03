Мужчина приготовил для девушки ужин и удивил её. В еде нашлось сокровище

Мужчина приготовил для своей избранницы ужин. К его удивлению, в пище было спрятано кое-что очень ценное.
Пользователь Reddit под ником Runflydie приготовил для своей жены ужин. В меню входили мидии. В какой-то момент женщина ойкнула и вынула изо рта странный камушек. Присмотревшись, она поняла, что у неё в руках настоящая жемчужина.
Пользователи соцсети порадовались за пару, но без шуток не обошлось. Один из комментаторов выразил надежду, что стоимость жемчужины покроет поход к стоматологу. Более оптимистичные люди посоветовали изготовить с этой драгоценностью кольцо.
Кстати, ранее мы рассказывали о другом необычном случае, связанном с едой. Мужчина обиделся на свою девушку, поскольку она съела слишком много – здесь подробнее.