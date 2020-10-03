Мир с высоты птичьего полёта. Девять завораживающих фотографий

Многие годы назад люди с грустью думали о том, что им вряд ли удастся посмотреть на мир с высоты птичьего полёта. Однако теперь с этим без проблем можно справиться при помощи дронов.

Как сообщает Insider, каждый год проводится конкурс под названием Drone Photo Awards. И для участия в нём как раз нужно присылать снимки, которые были сделаны при помощи дронов.

В 2020 году в конкурсе победила фотография, которая запечатлела косяк лососёвых, выстроившихся в виде сердца. Кстати, за этот снимок можно поблагодарить акулу, которая и стала причиной такой формы косяка.

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