Прямой эфир

Музей 3D-искусства открылся в Пекине

27 августа 2014 07:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Помериться силами с Брюсом Ли, поплавать в океане среди рыб и черепах или поднять тяжелую штангу - всё это могут сделать посетители первого в Китае музея 3D-искусства.

Здесь есть картины, нарисованные особым способом. Под определённым углом они кажутся объемными. Также посетителям можно зайти в небольшие комнаты. В них предметы расставлены так, чтобы создавалась оптическая иллюзия. Глядя со стороны, видишь искажённые размеры. 

Всего на выставке 20 тематических залов, в которых посетителям легко найти занятие по душе. 

# Фотофакт # калейдоскоп # Утро. Вокруг света # Малика Джумаева # 3D-искусство

Другие новости рубрики

Все новости
В Лондоне остановили главные часы страны
26 августа 2014 09:16

В Лондоне остановили главные часы страны

В Англии прошли гонки на газонокосилках, где соревновались десятки экстремалов
25 августа 2014 11:31

В Англии прошли гонки на газонокосилках, где соревновались десятки экстремалов

Власти Парижа призывают влюбленных больше не вешать на городские мосты «замочки любви». Вместо этого они вдохновляют их делать совместные селфи
22 августа 2014 09:07

Власти Парижа призывают влюбленных больше не вешать на городские мосты «замочки любви». Вместо этого они вдохновляют их делать совместные селфи