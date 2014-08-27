Музей 3D-искусства открылся в Пекине

Помериться силами с Брюсом Ли, поплавать в океане среди рыб и черепах или поднять тяжелую штангу - всё это могут сделать посетители первого в Китае музея 3D-искусства.

Здесь есть картины, нарисованные особым способом. Под определённым углом они кажутся объемными. Также посетителям можно зайти в небольшие комнаты. В них предметы расставлены так, чтобы создавалась оптическая иллюзия. Глядя со стороны, видишь искажённые размеры.

Всего на выставке 20 тематических залов, в которых посетителям легко найти занятие по душе.