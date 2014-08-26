В Лондоне остановили главные часы страны

В Лондоне из-за очистительных работ приостановлен ход главных часов Соединенного Королевства.

Над очисткой циферблатов, диаметр каждого из которых составляет семь метров, сейчас трудятся четверо специалистов. Они спустились на веревках со специального балкона, расположенного на верхней кромке часов.

Работа требует особого мастерства и осторожности. Дело в том, что каждый циферблат, а их четыре, составлен из 360 тончайших стекол по технике витражей. Их толщина не превышает двух миллиметров.

В процессе работы необходимо учитывать даже порывы ветра, которые могут повредить хрупкую конструкцию.