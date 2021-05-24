День может стать непредсказуемым. Вот что надо знать о майском полнолунии

Астрологи обещают в конце мая необычное полнолуние. Особенность его заключается в том, что произойдет соединение трех планет в Тельце, а также полное лунное затмение в Стрельце. Такой день может стать тяжелым и насыщенным, а для некоторых даже непредсказуемым.
26 мая будет последнее полнолуние весны 2021 года. В этом месяце оно совпадает с суперлунием и лунным затмением, астрологи называют этот день своеобразной кульминацией. Луна сильно приблизится к Земле. Такое явление называется суперлунием. Необычное положение планеты повлияет на все живое. Кстати, суперлуние было и в апреле, значит в следующий раз событие произойдет нескоро. А лунное затмение будет хорошо заметно благодаря красноватому цвету Луны.
Фото: instagram.com/aurum_club_
Астрономические события усилят влияние энергии Луны, это может привести к негативным последствиям. В этот день стоит внимательно относиться к здоровью и психическому состоянию.
Что можно делать 26 мая?
26 мая – благоприятный день для решения юридических вопросов, заключения договоров, командировок, путешествий. Можно затеять небольшой ремонт, но следите за расходами, день требует повышенного внимания к мелочам.
Чего нельзя делать 26 мая?
Луна может повлиять на психическое состояние, вызывать тревогу и страх. Обратите внимание на взаимоотношения с окружающими, в этот день не рекомендуется вступать в споры и конфликтовать. Не поддавайтесь на провокации, контролируйте себя.
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