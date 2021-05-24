День может стать непредсказуемым. Вот что надо знать о майском полнолунии

Астрологи обещают в конце мая необычное полнолуние. Особенность его заключается в том, что произойдет соединение трех планет в Тельце, а также полное лунное затмение в Стрельце. Такой день может стать тяжелым и насыщенным, а для некоторых даже непредсказуемым.

26 мая будет последнее полнолуние весны 2021 года. В этом месяце оно совпадает с суперлунием и лунным затмением, астрологи называют этот день своеобразной кульминацией. Луна сильно приблизится к Земле. Такое явление называется суперлунием. Необычное положение планеты повлияет на все живое. Кстати, суперлуние было и в апреле, значит в следующий раз событие произойдет нескоро. А лунное затмение будет хорошо заметно благодаря красноватому цвету Луны.