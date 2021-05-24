Прямой эфир

День может стать непредсказуемым. Вот что надо знать о майском полнолунии

24 мая 2021 15:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Астрологи обещают в конце мая необычное полнолуние. Особенность его заключается в том, что произойдет соединение трех планет в Тельце, а также полное лунное затмение в Стрельце. Такой день может стать тяжелым и насыщенным, а для некоторых даже непредсказуемым.

26 мая будет последнее полнолуние весны 2021 года. В этом месяце оно совпадает с суперлунием и лунным затмением, астрологи называют этот день своеобразной кульминацией. Луна сильно приблизится к Земле. Такое явление называется суперлунием. Необычное положение планеты повлияет на все живое. Кстати, суперлуние было и в апреле, значит в следующий раз событие произойдет нескоро. А лунное затмение будет хорошо заметно благодаря красноватому цвету Луны.

День может стать непредсказуемым. Вот что надо знать о майском полнолунии-1

Фото: instagram.com/aurum_club_

Астрономические события усилят влияние энергии Луны, это может привести к негативным последствиям. В этот день стоит внимательно относиться к здоровью и психическому состоянию.

Что можно делать 26 мая?

26 мая – благоприятный день для решения юридических вопросов, заключения договоров, командировок, путешествий. Можно затеять небольшой ремонт, но следите за расходами, день требует повышенного внимания к мелочам.

Чего нельзя делать 26 мая?

Луна может повлиять на психическое состояние, вызывать тревогу и страх. Обратите внимание на взаимоотношения с окружающими, в этот день не рекомендуется вступать в споры и конфликтовать. Не поддавайтесь на провокации, контролируйте себя.

Кстати, вы верите в гороскопы? Рассказываем, почему предсказания не всегда сбываются – подробнее здесь

# Космос # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Платья-рубашки и бра-топы из бархата. Стилист рассказывает, что будет модно носить этим летом
24 мая 2021 08:53

Платья-рубашки и бра-топы из бархата. Стилист рассказывает, что будет модно носить этим летом

Они утверждают, что научат вас зарабатывать миллионы. Кто такие бизнес-коучи и как не попасть в руки мошенника?
23 мая 2021 18:06

Они утверждают, что научат вас зарабатывать миллионы. Кто такие бизнес-коучи и как не попасть в руки мошенника?

Что будет, если уснуть в линзах? Отвечаем, грозит ли это чем-нибудь
23 мая 2021 16:45

Что будет, если уснуть в линзах? Отвечаем, грозит ли это чем-нибудь