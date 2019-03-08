Как продлить жизнь букету цветов? Три совета

Новости мира. После 8 марта количество цветов в доме среднестатистической семьи обычно значительно увеличивается. Вопрос в том, как дольше сохранить их свежесть? Для этого можно воспользоваться следующими тремя советами.

1. Быть внимательным при покупке.

Ничто не поможет, если цветы изначально покупаются ослабшими и только внешне выглядящими красиво.

В случае роз есть хороший вариант проверки: нужно слегка надавить на основание бутона. Если эта область мягкая, значит роза старая, если твёрдая – можно покупать.

В случае тюльпанов важно выбирать те, у которых бутон ещё не раскрылся. У свежих гвоздик жёсткий стебель, а бутон ярче, чем у более старого цветка.

В общем, перед покупкой цветка будет хорошей идеей узнать, как определить его свежесть. И ещё, чем моложе цветок, тем насыщеннее его аромат, это верно практически всегда.