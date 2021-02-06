Арендодатель составил список простых правил, но люди злы. Им кажется, что мужчина принимает жильцов за детей

Компания молодых людей снимает дом у мужчины. Недавно они нашли список из 8 пунктов, который заставил их разозлиться на арендодателя. «Мы нашли «Простые домашние правила» нашего арендодателя раньше, чем он вручил их нам. Нам всем больше 20 лет», – написал AnHonestLiar на ресурсе Reddit. Итак, какие же требования есть в этих правилах?

Фото: reddit.com/user/AnHonestLiar

1. Нельзя носить в доме уличную обувь, только домашнюю. 2. Выключать свет, если он не нужен. Например, если вы готовите еду на кухне, свет в спальне гореть не должен. 3. Выносите все стеклянные бутылки и банки в зелёный контейнер возле дома. 4. Оставляйте кухню такой же чистой, какой она была до вас. Тщательно убирайте её после использования. 5. Включайте обогрев, только если температура опустилась ниже +18 °C. Одного нажатия на кнопку достаточно, чтобы на час повысить температуру. 6. Не оставляйте открытый огонь без присмотра (свечи и др). 7. Запрещено ставить горячие кастрюли или сковородки на рабочие поверхности кухни. Используйте для этого металлические подставки. 8. Пожалуйста, закрывайте ворота после входа в дом и выхода из него. По словам AnHonestLiar, он находит такие правила оскорбительными и «покровительственными», ведь он и его друзья уже давно не дети. Также молодой человек добавил, что одну комнату арендодатель оставил запертой, он приезжает в неё по субботам, чтобы работать.

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