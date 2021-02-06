Арендодатель составил список простых правил, но люди злы. Им кажется, что мужчина принимает жильцов за детей
Компания молодых людей снимает дом у мужчины. Недавно они нашли список из 8 пунктов, который заставил их разозлиться на арендодателя.
«Мы нашли «Простые домашние правила» нашего арендодателя раньше, чем он вручил их нам. Нам всем больше 20 лет», – написал AnHonestLiar на ресурсе Reddit.
Итак, какие же требования есть в этих правилах?
Фото: reddit.com/user/AnHonestLiar
1. Нельзя носить в доме уличную обувь, только домашнюю.
2. Выключать свет, если он не нужен. Например, если вы готовите еду на кухне, свет в спальне гореть не должен.
3. Выносите все стеклянные бутылки и банки в зелёный контейнер возле дома.
4. Оставляйте кухню такой же чистой, какой она была до вас. Тщательно убирайте её после использования.
5. Включайте обогрев, только если температура опустилась ниже +18 °C. Одного нажатия на кнопку достаточно, чтобы на час повысить температуру.
6. Не оставляйте открытый огонь без присмотра (свечи и др).
7. Запрещено ставить горячие кастрюли или сковородки на рабочие поверхности кухни. Используйте для этого металлические подставки.
8. Пожалуйста, закрывайте ворота после входа в дом и выхода из него.
По словам AnHonestLiar, он находит такие правила оскорбительными и «покровительственными», ведь он и его друзья уже давно не дети. Также молодой человек добавил, что одну комнату арендодатель оставил запертой, он приезжает в неё по субботам, чтобы работать.
Многие комментаторы разделили негодование AnHonestLiar. Они заявили, что если человек снимает дом, то он имеет право жить по своим собственным правилам, ведь кому-то может быть холодно и при +25 °C. Что касается электричества, то все счета за дом также оплачивают жильцы, поэтому они имеют право включать свет хоть во всём доме сразу. То, что арендодатель приезжает каждую субботу, также не понравилось пользователям Reddit. По их мнению, у владельца дома нет такого права, его действия нарушают закон и приватность съёмщиков жилья.
Однако некоторые комментаторы пусть и не поддержали владельца дома, но с пониманием отнеслись к нему. Пользователи отметили, что иногда попадаются люди, которые не соблюдают элементарные правила гигиены, способны захламить весь дом и даже устроить пожар, забыв погасить свечу.
Впрочем, сам AnHonestLiar признался, что собирается съехать. Договор о съёме жилья оформлен на полгода, после чего он и его друзья планируют подыскать для себя новый дом.
Кстати, ранее мы рассказывали о другом списке правил, который люди посчитали возмутительным. Парень составил перечень требований к потенциальной девушке – здесь подробности.