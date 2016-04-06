Многодетная 55-летняя жительница Великобритании родила тройню

Новости Великобритании. 55-летняя британка Шэрон Каттс недавно стала мамой тройняшек. Сыновья Мэйсон и Райан и дочь Лили чувствуют себя хорошо. Они с первых дней свого рождения уже завоевывают внимание общественности. Вес малышей составлял от 1,8 до 2,3 кг. Тройняшки были зачаты с помощью искусственного оплодотворения. Процедуру женщине проводили на Кипре, потому что на родине женщину посчитали для этого слишком «старой». Шэрон Каттс совсем не смущает то, что ее называют самой пожилой матерью тройняшек в Соединенном Королевстве.



Фото: Paul Tonge – The Sun

Она готова снова и снова рассказывать свою историю и не устает повторять: возраст – не приговор для того, чтобы вновь услышать радостные крики ребятишек у себя дома. Шэрон Каттс:

Я знала, что при ЭКО есть возможность родить сразу несколько детей, поскольку врач поместил в мой организм четыре эмбриона, чтобы увеличить возможность зачатия. Когда обследование показало три бьющихся сердца, то первой моей мыслью было: «Боже, как же я с ними справлюсь?». У Каттс уже есть четверо взрослых детей от предыдущих браков. Она помогает воспитывать троих внуков. Самый частый вопрос, который задают молодой матери в последнее время: не смущает, что внуки старше детей? «Никак нет, – отвечает 55-летняя мама и добавляет: – Это значит, что у ребятишек много друзей по играм».



Фото: Paul Tonge – The Sun



Еще одна тема, которая больше всего интересует общественность: как протекала беременность. У Катс были некоторые проблемы со здоровьем. Но женщина не могла отказаться от уже привычных ботокса и наращивания волос даже во время беременности, хотя врачи рекомендовали ей воздержаться от подобных процедур.





Фото: Paul Tonge – The Sun



Шэрон Каттс призналась, что не все ее дети были в восторге от этой идеи. Один из ее сыновей, например, заметил, что она уже слишком стара для беременности.