«Не видели несколько лет». Легендарный призрак Лошицкого парка пропал?

Минчане, которые проживают вблизи Лошицкой усадьбы, и сотрудники музея утверждают: в имении ходит призрак Ядвиги Любанской. В доме время от времени слышны её шаги и не покидает ощущение, что вот-вот и кто-то сейчас выйдет из совершенно пустой комнаты.

А привидение у вас есть? Василий Сидорович, ведущий научный сотрудник музея «Лошицкая усадьба»:

Привидение не видели несколько лет, к счастью, или, к сожалению – тяжело сказать. Надеемся, что легенда наша не покинет нас никогда. Но воочию с ней встретиться как-то не очень хочется.