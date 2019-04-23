«Не видели несколько лет». Легендарный призрак Лошицкого парка пропал?
Минчане, которые проживают вблизи Лошицкой усадьбы, и сотрудники музея утверждают: в имении ходит призрак Ядвиги Любанской. В доме время от времени слышны её шаги и не покидает ощущение, что вот-вот и кто-то сейчас выйдет из совершенно пустой комнаты.
А привидение у вас есть?
Василий Сидорович, ведущий научный сотрудник музея «Лошицкая усадьба»:
Привидение не видели несколько лет, к счастью, или, к сожалению – тяжело сказать. Надеемся, что легенда наша не покинет нас никогда. Но воочию с ней встретиться как-то не очень хочется.
Но по ночам не стучат шкафчики?
Василий Сидорович:
Шкафчики не стучат. Пани Ядвига бродит не в доме, а в самом парке близ усадебного дома.