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«Не видели несколько лет». Легендарный призрак Лошицкого парка пропал?

23 апреля 2019 11:32
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Минчане, которые проживают вблизи Лошицкой усадьбы, и сотрудники музея утверждают: в имении ходит призрак Ядвиги Любанской. В доме время от времени слышны её шаги и не покидает ощущение, что вот-вот и кто-то сейчас выйдет из совершенно пустой комнаты.

«Не видели несколько лет». Легендарный призрак Лошицкого парка пропал? -1

А привидение у вас есть?

Василий Сидорович, ведущий научный сотрудник музея «Лошицкая усадьба»:
Привидение не видели несколько лет, к счастью, или, к сожалению тяжело сказать. Надеемся, что легенда наша не покинет нас никогда. Но воочию с ней встретиться как-то не очень хочется.

«Не видели несколько лет». Легендарный призрак Лошицкого парка пропал? -4

Но по ночам не стучат шкафчики?

Василий Сидорович:
Шкафчики не стучат. Пани Ядвига бродит не в доме, а в самом парке близ усадебного дома.

«Не видели несколько лет». Легендарный призрак Лошицкого парка пропал? -7

# Необычное # калейдоскоп # Василий Сидорович # Фотофакт

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