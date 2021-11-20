Похудела на 45 кг и поссорилась с сестрой. Как из-за своей внешности девушка не попала на свадьбу родственницы
Не всегда перевоплощение гадкого утёнка в прекрасного лебедя устраивает окружающих. Порой даже собственная семья против положительных изменений во внешности.
Такая история была опубликована на сайте Reddit, где автор поделилась подробностями об испорченных отношениях с семьёй из-за сильного похудения. Девушка рассказала, что всегда была полной, а попытки стать стройнее заканчивались провалом. Однако героиня не сдалась и изменила свою жизнь к лучшему, сбросив 45 кг лишнего веса.
Девушка жила далеко от семьи и не публиковала свои фотографии в социальных сетях, поэтому родственники не знали о её перевоплощении. Причиной вернуться домой стала свадьба сестры. Однако встреча с семьёй оказалась не тёплой и радостной, поскольку далеко не все обрадовались похудению девушки.
Особенно негодовала сестра героини, которая за время разлуки немного поправилась. Родственница обвинила девушку в специальном похудении с целью выглядеть лучше невесты. Родители поддержали данную точку зрения.
Под постом все комментаторы сошлись в рассуждениях: не стоит автору статьи идти на свадьбу её сестры.
Кстати, ранее мы рассказывали, как подружка невесты похудела на 40 кг, чтобы хорошо выглядеть в платье. Узнать подробности можно здесь.