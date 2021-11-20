Похудела на 45 кг и поссорилась с сестрой. Как из-за своей внешности девушка не попала на свадьбу родственницы

Не всегда перевоплощение гадкого утёнка в прекрасного лебедя устраивает окружающих. Порой даже собственная семья против положительных изменений во внешности.

Такая история была опубликована на сайте Reddit, где автор поделилась подробностями об испорченных отношениях с семьёй из-за сильного похудения. Девушка рассказала, что всегда была полной, а попытки стать стройнее заканчивались провалом. Однако героиня не сдалась и изменила свою жизнь к лучшему, сбросив 45 кг лишнего веса.