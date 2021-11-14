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Девушка нашла в поезде потерянный бумажник. И вот как она поступила

14 ноября 2021 11:33
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Девушка нашла в поезде чужой кошелёк. И то, что она сделала, возвращает веру в человечество тем, кто её потерял.  

Как сообщает SoraNews24, пользовательница Twitter под ником Mikan поздно вечером возвращалась домой на поезде. Сев на сиденье, девушка обнаружила, что возле её ноги лежит какой-то предмет. Оказалось, что это кошелёк. Mikan проявила любопытство и заглянула внутрь. Там были миллион иен (8 780 долларов) и водительские права.  

Сначала девушка решила просто отдать находку дежурному железнодорожной станции. Однако сотрудника не было, поскольку его рабочее время закончилось. Затем Mikan хотела обратиться к офицеру полиции, но поблизости не было правоохранителей. В итоге японка решила сама разыскать владельца кошелька и вернуть его.  

Девушка нашла в поезде потерянный бумажник. И вот как она поступила-1

Фото: pixabay.com  

Mikan обратилась в информационную службу, объяснила ситуацию и узнала номер домашнего телефона владельца водительских прав. Хозяин кошелька расплакался, услышав по телефону, что его кошелёк найден. Девушка предложила встретиться, узнала адрес мужчины, приехала к нему на автомобиле и вернула бумажник.  

Владелец кошелька вручил своей спасительнице 300 тысяч иен (2 630 долларов) в качестве благодарности. Однако стоило Mikan выйти на улицу, как она вынула лист бумаги, написала «Ваша признательность – достаточная награда», а затем положила записку и деньги в почтовый ящик владельца бумажника.  

Узнав об этой истории, пользователи соцсетей похвалили поступок Mikan. Некоторые были в восторге, что девушка не взяла даже награду. Впрочем, другие признались, что с радостью взяли бы две с половиной тысячи долларов, раз владелец кошелька сам выделил такую сумму.  

Кстати, ранее мы рассказывали о намного более ценной находке. Внук нашёл трогательное письмо дедушки бабушке – здесь подробнее.  

# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

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