Девушка нашла в поезде потерянный бумажник. И вот как она поступила

Девушка нашла в поезде чужой кошелёк. И то, что она сделала, возвращает веру в человечество тем, кто её потерял.
Как сообщает SoraNews24, пользовательница Twitter под ником Mikan поздно вечером возвращалась домой на поезде. Сев на сиденье, девушка обнаружила, что возле её ноги лежит какой-то предмет. Оказалось, что это кошелёк. Mikan проявила любопытство и заглянула внутрь. Там были миллион иен (8 780 долларов) и водительские права.
Сначала девушка решила просто отдать находку дежурному железнодорожной станции. Однако сотрудника не было, поскольку его рабочее время закончилось. Затем Mikan хотела обратиться к офицеру полиции, но поблизости не было правоохранителей. В итоге японка решила сама разыскать владельца кошелька и вернуть его.
Mikan обратилась в информационную службу, объяснила ситуацию и узнала номер домашнего телефона владельца водительских прав. Хозяин кошелька расплакался, услышав по телефону, что его кошелёк найден. Девушка предложила встретиться, узнала адрес мужчины, приехала к нему на автомобиле и вернула бумажник.
Владелец кошелька вручил своей спасительнице 300 тысяч иен (2 630 долларов) в качестве благодарности. Однако стоило Mikan выйти на улицу, как она вынула лист бумаги, написала «Ваша признательность – достаточная награда», а затем положила записку и деньги в почтовый ящик владельца бумажника.
Узнав об этой истории, пользователи соцсетей похвалили поступок Mikan. Некоторые были в восторге, что девушка не взяла даже награду. Впрочем, другие признались, что с радостью взяли бы две с половиной тысячи долларов, раз владелец кошелька сам выделил такую сумму.
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