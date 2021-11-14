Девушка нашла в поезде потерянный бумажник. И вот как она поступила

Девушка нашла в поезде чужой кошелёк. И то, что она сделала, возвращает веру в человечество тем, кто её потерял.

Как сообщает SoraNews24, пользовательница Twitter под ником Mikan поздно вечером возвращалась домой на поезде. Сев на сиденье, девушка обнаружила, что возле её ноги лежит какой-то предмет. Оказалось, что это кошелёк. Mikan проявила любопытство и заглянула внутрь. Там были миллион иен (8 780 долларов) и водительские права.

Сначала девушка решила просто отдать находку дежурному железнодорожной станции. Однако сотрудника не было, поскольку его рабочее время закончилось. Затем Mikan хотела обратиться к офицеру полиции, но поблизости не было правоохранителей. В итоге японка решила сама разыскать владельца кошелька и вернуть его.