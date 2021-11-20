Начал с дзюдо, а закончил фильмами. Всё о жизни Дмитрия Нагиева

Дмитрий Нагиев – известный актёр, шоумен, ведущий теле- и радиопрограмм. Этот человек смог покорить огромное количество людей своей харизмой. Давайте подробнее узнаем о жизни любимца телеэкранов. Детство Родился Дмитрий 4 апреля 1967 года в Ленинграде. Мама его работала преподавательницей английского языка, а отец – киноинженером на оптико-механическом заводе. В девять лет будущий актёр начал заниматься спортом. После школы он посещал секции дзюдо и самбо. В этом юный Дима преуспел. До 17 лет он выигрывал на соревнованиях различного уровня, а позже стал мастером спорта по самбо.

Фото: instagram.com/nagiev.universal

Юность После окончания школы Нагиев поступил в электротехнический институт, где изучал автоматику и вычислительную технику. Получив образование, Дмитрий отправился в армию. Служил будущий актёр в войсках противовоздушной и противоракетной обороны. Там парень решил, что хочет связать свою жизнь с актёрским мастерством. Поэтому после службы Нагиев поступает в Ленинградский театральный институт имени Черкасова.

Фото: kino-teatr.ru

Проблемы со здоровьем В 1990 году во время репетиции выпускного спектакля у парня случился непонятный приступ. Позже врачи установили, что это был паралич лицевого нерва. На восстановление здоровья потребовалось около полугода, однако след этого происшествия у актёра остался до сих пор. Театр Первые роли Дмитрий сыграл ещё в студенчестве, когда начал сотрудничать с театром «Время». Также важное место в становлении его профессиональной карьеры стало выпускное представление «Чайка», где Нагиев сыграл доктора Дорна. Со своей задачей актёр справился великолепно, за что его признали лучшим студентом выпускного курса. Благодаря этому у Дмитрия появилась возможность выступать на сцене немецкого театра во Франкфурте-на-Майне. Там мужчина проработал два года, после чего вернулся в Петербург.

Фото: kino-teatr.ru

Позже радио «Модерн» предложило ему сотрудничество. Актёр согласился и стал ведущим новой программы «Полный модерн». Со временем Нагиев организовал авторское шоу, где проводил театральные конкурсы и шуточные аукционы. Также в это время он активно участвовал в постановках. Среди всех особый успех получили «Декамерон» и «Кыся». Кино Дебют Дмитрия в кинематографе произошёл в 1998 году. Первым его проектом стала драма Александра Невзорова «Чистилище». После этой кинокартины режиссёры заметили талант актёра и начали приглашать его на кастинги.

Фото: kino-teatr.ru/кадр из фильма «Чистилище»

Настоящую известность Нагиев получил благодаря сериалу «Кухня», премьера которого состоялась в 2012 году. На протяжении шести сезонов он радовал зрителей брутальным образом хозяина ресторана французской кухни «Claude Monet». Эта история стала настолько популярной, что за жизнью её героев можно детально понаблюдать в полнометражных фильмах «Кухня. Война за отель», а также «Кухня в Париже».

Фото: kino-teatr.ru/кадр из сериала «Кухня»

Через год Нагиев получил предложение сняться в сериале «Физрук». Образ бывшего авторитета 90-х, которому по определённым обстоятельствам пришлось устроиться в школу учителем физкультуры, принёс данной киноленте большую популярность. Сейчас Дмитрий продолжает актёрскую карьеру.

Фото: imdb.com/кадр из сериала «Физрук»

Личная жизнь Известно, что актёр был женат. Его возлюбленной стала радиоведущая Алиса Шер, которая позже написала книгу «Я была женой Нагиева». Мужчина никогда не афишировал личную жизнь, поэтому даже о рождении его сына Кирилла поклонники узнали не сразу.

Фото: instagram.com/kirill_nagiev