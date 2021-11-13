Ради лучшей загробной жизни. История преступлений Зодиака

Он совершал большое количество жестоких убийств, писал в газеты и шантажировал полицию. Несмотря на это, преступника до сих пор не нашли. Речь идёт о серийном убийце Зодиаке, история которого полна загадок. Первые преступления Серию своих убийств и нападений мужчина начал в 1969 году. Все преступления были совершены в Калифорнии, а их сценарии похожи друг на друга настолько, словно сделаны под копирку. У преступника был свой «вкус» на жертв: он выслеживал только молодые пары, которые выезжали на окраину города для проведения романтического вечера. Когда влюблённые думали, что остались наедине, неожиданно появлялась машина, которая останавливалась позади транспорта молодых людей. После незнакомый водитель подходил к паре, открывал дверцу переднего сиденья и начинал безжалостно стрелять. Делал он это до тех пор, пока магазин оружия полностью не был опустошён. Далее мужчина спокойно садился в свою машину и уезжал.

Фото: imdb.com/кадр из фильма «Зодиак»

Через год Зодиак решился на второе преступление. После того, как в очередной раз была убита молодая пара, в отделении полиции раздался звонок. Разговор был коротким. Звонивший рассказал о свершённом убийстве, выдохнул и оборвал связь. Такие «исповеди» Зодиак проводил неоднократно. Позже полиция выяснила, что все входящие звонки были выполнены недалеко от их участка. Так и началась игра в «Кошки-мышки», которая растянулась на многие годы.

Фото: imdb.com/кадр из фильма «Зодиак»

Полицейских поражало, как в маленьком и тихом городке могли случаться такие жестокие преступления и почему даже не было улик, которые хоть как-то развивали бы дело. Со временем жертв становилось всё больше, а преступник так же оставался безнаказанным. Чем больше мужчине удавалось водить за нос полицию, тем смелее и провокационнее становились его поступки. Всеобщую панику пробудили письма в местные газеты. В них было написано, что автор строчек полностью берёт на себя ответственность за все убийства. В каждом из посланий мужчина спрятал по шифру-криптограмме, где сообщались личные данные убийцы. Зодиак поставил СМИ ультиматум: либо публикация, либо смерть 12 человек. На раздумье давалось меньше суток.

Фото: imdb.com/кадр из фильма «Зодиак»

Таинственные письма После долгих споров сотрудников полиции и редакторов издательств послания преступника всё-таки были опубликованы. Однако никто шифр так и не смог понять. Это только добавило смелости мужчине. Поэтому через неделю пришло новое письмо, которое начиналось со слов «Это говорит Зодиак». Дальше адресант продублировал признание о причастности ко всем убийствам, а также прикрепил новый шифр, над разгадкой которого ломали голову несколько спецслужб. В итоге ответ нашла семья, глава которой был простым учителем. В зашифрованном письме описывалось, с каким удовольствием преступник убивает людей. Также Зодиак рассказал, что данные деяния – это дело всей его жизни. Мотив его поступков таков: он собирает себе рабов для загробной жизни, поэтому их количество должно быть огромным.

Фото: Зодиак / расшифровали Дональд Гарден и Бетти Гарден

Новые убийства Следующее преступление убийца совершил на берегу озера Беррьесса. Однако этой паре удалось описать преступника. Девушка получила 24 удара ножом, поэтому шанс остаться в живых был минимальным. Она скончалась вскоре после дачи показаний. Парню повезло больше: он получил 8 ножевых ранений в хаотичном порядке, из-за чего жизненно важные органы не пострадали.

Фото: imdb.com/кадр из фильма «Зодиак»

Пара рассказала следователям следующее: влюблённые отдыхали на берегу водоёма, позже они заметили человека, одетого во всё чёрное, который стремительно приближался к ним. Незнакомец пытался быть незаметным, однако ему это не удалось. Изначально молодые люди думали, что мужчина не представляет для них никакой угрозы, поэтому не обращали на него никакого внимания. Но чем ближе убийца приближался, тем больше пара понимала серьёзность ситуации. Зодиак был вооружён ножом и пистолетом. Он приказал девушке связать своего возлюбленного, а позже сделал те же действия с ней.

Фото: imdb.com/кадр из фильма «Зодиак»

После мужчина написал на автомобиле возлюбленных следующее: «Вальехо 12-20-68 7-4-69 27-69 сентября 6:30 ножом». Это были даты его предыдущих убийств, а также описание происходящего преступления. Также во время разговора со следователем девушка рассказала, что на его одежде был странный знак, смутно напоминающий изображение прицела. К сожалению, это были все показания возлюбленных, поскольку даже своё лицо маньяк скрыл маской и солнцезащитными очками.

Фото: imdb.com/кадр из фильма «Зодиак»

Загадочный знак Зодиака Именно тем непонятным знаком, который описывала девушка, преступник заканчивал все свои письма. Существует много догадок, почему Зодиак выбрал именно этот рисунок. Одна из версий предусматривает определённую связь маньяка с популярной в то время фирмой часов «Zodiac». Некоторые же считают, что преступник был просто астрологическим фанатиком, из-за чего все его убийства совершались в дни равноденствия. Однако все эти догадки рушились из-за непредсказуемых действий Зодиака.

Фото: Зодиак / Wikipedia

Побег из рук мучителя 22 марта 1970 года Кэтли Джонс вместе с маленькой дочкой ехала к своей маме в другой город. По дороге ей начал сигналить незнакомый автомобиль. Девушка остановилась, чтобы узнать, чего хочет водитель. Незнакомец подошёл к переднему сиденью и сказал, что заднее колесо машины Кэтли разболталась. Также мужчина предложил свою помощь. Девушка согласилась. Когда Зодиак закончил «починку», он сел в машину и уехал. Однако поездка Джонс всё-таки не свершилась, поскольку по дороге у неё действительно отвалилось колесо. Позже снова откуда-то подъехал новый знакомый и предложил отвезти девушку на ближайшую АЗС, чтобы мастер смог устранить все неполадки. Девушка и в этот раз согласилась на предложение мужчины. Попутчик долгое время провозил её по окрестностям, пропуская на своём пути большое количество заправок. Затем он остановился и сказал, что убьёт её, а ребёнка выбросит через окно. Однако последующие действия своей жертвы Зодиак никак не мог предугадать. Девушка схватила ребёнка и выбежала из машины в чащу леса. Убийца настолько растерялся, что, когда пришёл в себя, решил не догонять сбежавшую.

Фото: San Francisco Police Department/ Wikipedia