Девушка похудела почти на 40 килограмм ради свадьбы сестры
Девушка похудела почти на 40 килограммов и призналась, что никогда не чувствовала себя счастливее.
Историю британки приводит Daily Mail, 29-летняя девушка по имени Бернис призналась, что всегда боролась с весом. Но последней каплей для нее стала то, что она захотела выглядеть лучше в купальнике. Когда в прошлом году девушка пришла на пляж, то чувствовала себя смущенной.
Еще одной причиной стало то, что сестра пригласила ее на свою свадьбу.
«Я сразу вспомнила то, как я стеснялась несколько лет назад, когда была подружкой невесты на свадьбе друга. Я не хотела чувствовать себя так в этот раз».
Поэтому Бернис занялась своим телом. Она рассказала, что ей давно хотелось похудеть, но не хватало мотивации.
За год девушка сбросила 38 килограмм и купила платье на пять размеров меньше.
«Я много раз пыталась сбросить вес, садилась на диеты, но они никогда не были эффективными, потому что я всегда уставала ограничивать себя в еде. Я думала, что мне будет суждено бороться с весом всю оставшуюся жизнь, но все оказалось иначе».
Девушка худела без голода и изнурительных диет. А ела постную, сытную и разнообразную пищу, но меньшими порциями. Кроме этого, Бернис начала заниматься с тренером и увеличила физическую активность.
«Все имеет значение – от прогулки до садоводства и мытья машины».
После успешного результата девушка решила помогать людям бороться с лишним весом в специальных группах.
«Поддержка – это действительно самое главное. Все начинается с ощущения, что ты не один. Как человек, который похудел сам, я знаю проблемы, с которыми люди могут столкнуться, поэтому буду поддерживать каждого из членов группы вплоть до достижения ими выбранного веса».
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