Девушка похудела почти на 40 килограмм ради свадьбы сестры

Девушка похудела почти на 40 килограммов и призналась, что никогда не чувствовала себя счастливее.

Историю британки приводит Daily Mail, 29-летняя девушка по имени Бернис призналась, что всегда боролась с весом. Но последней каплей для нее стала то, что она захотела выглядеть лучше в купальнике. Когда в прошлом году девушка пришла на пляж, то чувствовала себя смущенной.

Еще одной причиной стало то, что сестра пригласила ее на свою свадьбу.

«Я сразу вспомнила то, как я стеснялась несколько лет назад, когда была подружкой невесты на свадьбе друга. Я не хотела чувствовать себя так в этот раз».