Где провести выходные в удовольствие с детьми? Эти два места в Беларуси стоит посетить

Хрустящая осень – идеальное время для путешествий. И если вам хочется выходных с изюминкой, отправляйтесь под Солигорск. Соляные горы – белорусские терриконы – кажутся настоящим Марсом. И это далеко не все прелести района.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Чтобы прочувствовать экзотику совершенно не обязательно отправляться за тридевять земель, в агроусадьбе под Солигорском прописалось около 30 видов животных.

У семьи Буйняковых три сыночка и лапочка Изабелла. И если бы 3 года назад кто-то сказал, что супруги станут хозяевами контактного зоопарка и переедут из Солигорска в Чепели, не поверили бы.

Светлана Буйнякова, хозяйка контактного зоопарка:

У мужа была мечта с детства иметь свою лошадь, и вот с нее все и началось. Игорь Буйняков, хозяин контактного зоопарка:

Потихоньку пони, потом ослик. Мы потом купили здесь дом. Работаем только по выходным, мы приходим. Это балдежно! Надо, чтобы нравилось то, чем ты занимаешься.

Светлана Буйнякова:

Нам это нравится. Нет настроения – вышел, обнял козу, взял кролика, походил, почухал кого-то за ухом – кайф.

Игорь Буйняков:

Надо доить с утра. Это не так легко, как кажется. Светлана Буйнякова:

Нет больничных, нет выходных, ты работаешь постоянно, но работаешь в удовольствие. Сыновья забыли про гаджеты. Марафет в вольерах у Марьи Ивановны, барашков и других наводят ежедневно. Трудятся семейным подрядом и проводят экскурсии по своей Animal Planet.

Светлана Буйнякова:

Вот такие яйца несет наша Марья Ивановна.

Игорь Буйняков:

Бывает и больше. Светлана Буйнякова:

Дуняшу мы купили, ей был месяц, она была маленькая, вредная, крикливая. Сейчас ей 3,5 года. Такая вот пушечка.

Этих енотов мы покупали уже взрослыми, поэтому они не совсем привыкшие к режиму енота. Они поедят и ложатся спать, а Дуня остается играть и ей очень скучно.

Поэтому игрушки – это ее забавлялка, а потом, когда ей надоест играть, – полощет, это енот-полоскун.

Для детей – восторг, для родителей – антистресс и подзарядка. Пообщаться с животными приезжают гости не только со всей Беларуси, но и из Марокко, Турции, Италии, Франции. Зоотуризм никого не оставляет равнодушным.

Турист:

Мы приехали из Витебска, погостить у родителей супруги. Сюда поездку планировали очень давно, потому что отзывы прекрасные. Животных всех можно потрогать, покормить, встретили нас очень прекрасно. Надеемся, что ребенку понравилось.

Еще одна прелюбопытная точка на Минщине – конюшня в деревне Зеленки на Мядельщине. Молодая семья Вайтеховичей так влюбилась в Нарочанские пейзажи, что собрала чемоданы и покинула столицу. Дом для лошадок строили сами и не зря. Каждые выходные – аншлаг всадников. Кормят морковкой и ловят солнечные кадры.

Юрий Вайтехович, хозяин конюшни:

Лошадь Пелагея, она здесь родилась – это такая 100%-ая местная девчонка. 12 января ей будет 5 лет.

Вот этот конь – это вообще любимец детей. Эта лошадь, которая не ударит, не укусит. Конь, который ловит всадника. Если всадник где-то начинает заваливаться неуверенно, он будет смещать в ту сторону корпус, подставляя себя, чтобы с него не упали.

Лошадки настолько миролюбивы, что готовы отправляться в походы даже под луной. Путешествие по лесным стежкам и рассвет над озером Мядель надолго останется в памяти. Ирина и Юрий настроят на нужный лад как новичков, так и спортсменов-любителей.

Юрий Вайтехович:

Свадебные фотосессии были, и у людей фотосессия была по случаю 30 лет совместной жизни. Они весной здесь фотографировались на лошадях, причем в свадебных костюмах, как на свадьбе они были, 30 лет прошло. Очень классно было! Общение с лошадью – это очень хорошо. Даже вот на них смотреть – тебя это расслабляет. В этом году у нас были ребята из Кореи. Если брать за 6 лет работы – это и Воркута, и Сеул, и Чикаго. В этом году приехали ребята из Израиля, и в прошлом году было много туристов из Израиля, поэтому у нас география весьма обширная.

Меж тем Буйняковы оседали даже верблюдицу. К слову, дагестанская малышка стоила, как зарубежное авто. Укрощение строптивой – дело не из легких. Весной обязательная стрижка, витамины по расписанию, но кажется, еще немного и Изабелла будет выполнять команды.

Светлана Буйнякова:

На лошади нужно держаться ногами очень сильно, а здесь ты садишься между горбов, не держишься абсолютно, просто сидишь и качаешься как на кресле, очень удобно. Он не пугается ничего, если верблюд выбрал траекторию, он идет. Стоит человек – он идет на человека, т. е. нужно отходить человеку, он не сможет остановиться. Лошадь испугается человека, а верблюд нет, поэтому надо остерегаться.