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Они просто играют в прятки. Показываем куклы, которые лучше не покупать детям

14 сентября 2020 09:12
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А вы верите в мистические явления? Думаете ли вы о том, что в мире существуют призраки, а перешедшая дорогу чёрная кошка сулит беду? Или, быть может, у вас есть какие-то фобии? Например, клоуны или куклы. У некоторых людей ребята с красными носами и в больших башмаках вызывают беспричинный ужас. А уж куклы способны довести до нервной дрожи даже взрослых бородатых мужиков. 

Но даже это ещё не всё. Представьте, что есть особые куклы, которые нужны именно для того, чтобы напугать человека. Это не какие-то безобидные фарфоровые создания с красивыми глазами. Это настоящие порождения тьмы, созданные человеческой фантазией. Вот эти куклы.  

Они просто играют в прятки. Показываем куклы, которые лучше не покупать детям-1

Фото: twitter.com/1baronjennyson 

Они просто играют в прятки. Показываем куклы, которые лучше не покупать детям-3

Фото: twitter.com/1baronjennyson 

Они просто играют в прятки. Показываем куклы, которые лучше не покупать детям-5

Фото: twitter.com/1baronjennyson 

Эти игрушки называются «тайм-аут куклы», они были популярны в 1990-ых. Считается, что они появились в США. Куклы пользовались интересом у любителей лоскутного шитья. А ещё продавцы ретро-автомобилей прикрывали этими игрушками царапины и вмятины на своих автомобилях. 

Они просто играют в прятки. Показываем куклы, которые лучше не покупать детям-8

Фото: instagram.com/zeidam0 

Сейчас мода на тайм-аут куклы ушла, но о них ещё помнят. Иногда такие игрушки можно найти на рынках или в интернет-магазинах, но гораздо чаще их можно обнаружить на старых пыльных чердаках. 

Они просто играют в прятки. Показываем куклы, которые лучше не покупать детям-11

Фото: instagram.com/maxie3030 

Кстати, ранее мы рассказывали о других игрушках 1990-ых годов. Эти вызывают не страх, а приятную ностальгию (подробности здесь).    

# Игрушки # калейдоскоп # Фотофакт

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