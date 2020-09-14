Они просто играют в прятки. Показываем куклы, которые лучше не покупать детям
А вы верите в мистические явления? Думаете ли вы о том, что в мире существуют призраки, а перешедшая дорогу чёрная кошка сулит беду? Или, быть может, у вас есть какие-то фобии? Например, клоуны или куклы. У некоторых людей ребята с красными носами и в больших башмаках вызывают беспричинный ужас. А уж куклы способны довести до нервной дрожи даже взрослых бородатых мужиков.
Но даже это ещё не всё. Представьте, что есть особые куклы, которые нужны именно для того, чтобы напугать человека. Это не какие-то безобидные фарфоровые создания с красивыми глазами. Это настоящие порождения тьмы, созданные человеческой фантазией. Вот эти куклы.
Фото: twitter.com/1baronjennyson
Фото: twitter.com/1baronjennyson
Фото: twitter.com/1baronjennyson
Эти игрушки называются «тайм-аут куклы», они были популярны в 1990-ых. Считается, что они появились в США. Куклы пользовались интересом у любителей лоскутного шитья. А ещё продавцы ретро-автомобилей прикрывали этими игрушками царапины и вмятины на своих автомобилях.
Фото: instagram.com/zeidam0
Сейчас мода на тайм-аут куклы ушла, но о них ещё помнят. Иногда такие игрушки можно найти на рынках или в интернет-магазинах, но гораздо чаще их можно обнаружить на старых пыльных чердаках.
Фото: instagram.com/maxie3030
Кстати, ранее мы рассказывали о других игрушках 1990-ых годов. Эти вызывают не страх, а приятную ностальгию (подробности здесь).