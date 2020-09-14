Они просто играют в прятки. Показываем куклы, которые лучше не покупать детям

А вы верите в мистические явления? Думаете ли вы о том, что в мире существуют призраки, а перешедшая дорогу чёрная кошка сулит беду? Или, быть может, у вас есть какие-то фобии? Например, клоуны или куклы. У некоторых людей ребята с красными носами и в больших башмаках вызывают беспричинный ужас. А уж куклы способны довести до нервной дрожи даже взрослых бородатых мужиков.

Но даже это ещё не всё. Представьте, что есть особые куклы, которые нужны именно для того, чтобы напугать человека. Это не какие-то безобидные фарфоровые создания с красивыми глазами. Это настоящие порождения тьмы, созданные человеческой фантазией. Вот эти куклы.