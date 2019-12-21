Маленькая героиня. 4-летняя девочка не растерялась и спасла жизнь матери

Четырёхлетняя девочка, которая любит наряжаться в супергеройский костюм, спасла маму и в то же время не позволила испугаться своим младшим братьям и сестре. Как сообщается на сайте MyCentralJersey.com, инцидент произошёл 6 декабря в американском штате Нью-Джерси. Исла Глейзер находилась дома вместе с мамой Хейли, 2-летней сестрой и годовалыми братьями-близнецами. В какой-то момент женщина потеряла сознание.

Фото: facebook.com/FTPDSomersetNJ

Исла сразу поняла, что маме нездоровится, позвонила по номеру 911 и объяснила ситуацию. Диспетчеры уточнили некоторые моменты и спросили адрес. Ребёнок спокойно ответил на все вопросы, попутно приглядывая за младшими детьми.

Фото: facebook.com/haley.worsthorn

Когда прибыли парамедики, Глейзер открыла им дверь, а также придержала свою собаку, которая не была рада гостям. Пока медработники оказывали помощь матери девочки, она накормила своих братьев и сестру, заверив их, что всё будет хорошо. Женщина провела в больнице четыре дня, после чего пациентку отпустили выздоравливать домой. Хейли рассказала об этой истории на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com/haley.worsthorn