Маленькая героиня. 4-летняя девочка не растерялась и спасла жизнь матери
Четырёхлетняя девочка, которая любит наряжаться в супергеройский костюм, спасла маму и в то же время не позволила испугаться своим младшим братьям и сестре.
Как сообщается на сайте MyCentralJersey.com, инцидент произошёл 6 декабря в американском штате Нью-Джерси. Исла Глейзер находилась дома вместе с мамой Хейли, 2-летней сестрой и годовалыми братьями-близнецами. В какой-то момент женщина потеряла сознание.
Фото: facebook.com/FTPDSomersetNJ
Исла сразу поняла, что маме нездоровится, позвонила по номеру 911 и объяснила ситуацию. Диспетчеры уточнили некоторые моменты и спросили адрес. Ребёнок спокойно ответил на все вопросы, попутно приглядывая за младшими детьми.
Фото: facebook.com/haley.worsthorn
Когда прибыли парамедики, Глейзер открыла им дверь, а также придержала свою собаку, которая не была рада гостям. Пока медработники оказывали помощь матери девочки, она накормила своих братьев и сестру, заверив их, что всё будет хорошо.
Женщина провела в больнице четыре дня, после чего пациентку отпустили выздоравливать домой. Хейли рассказала об этой истории на своей странице в Facebook.
Фото: facebook.com/haley.worsthorn
Кстати, действия девочки не остались без внимания правоохранителей. Они присвоили Исле звание младшего офицера полиции, а также подарили значок, повязку на руку, кепку, свисток, фонарик и особую медаль полицейского управления. Вдобавок девочке вручили ручку, магнитик, цепочку для ключей и фрисби.
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