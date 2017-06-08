Социальный эксперимент: во Франции пешеходов отучают переходить дорогу на красный свет

Ни для кого не секрет, что многие переходят дорогу, не глядя на сигнал светофора, – лишь бы машин не было. При этом они абсолютно забывают о том, что автомобиль или мотоцикл могут вылететь из-за угла в любой момент.

Во Франции, чтобы отучить пешеходов переходить дорогу на красный, провели поучительный эксперимент. Власти, поняв безрезультатность втолковывания нарушителям прописных истин, решили: коли до разума достучаться не получается, надо воздействовать на инстинкты – другими словами, не уговаривать, а отпугнуть. И вот что они придумали.

Обычный городской переход. Незадачливый пешеход, бросив взгляд на дорогу и убедившись, что проезжая часть свободна, начинает переходить на другую сторону, погрузившись в свои мысли. И вдруг – оглушительный визг тормозов!