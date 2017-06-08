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Социальный эксперимент: во Франции пешеходов отучают переходить дорогу на красный свет

08 июня 2017 13:05
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Ни для кого не секрет, что многие переходят дорогу, не глядя на сигнал светофора, – лишь бы машин не было. При этом они абсолютно забывают о том, что автомобиль или мотоцикл могут вылететь из-за угла в любой момент.

Во Франции, чтобы отучить пешеходов переходить дорогу на красный, провели поучительный эксперимент. Власти, поняв безрезультатность втолковывания нарушителям прописных истин, решили: коли до разума достучаться не получается, надо воздействовать на инстинкты – другими словами, не уговаривать, а отпугнуть. И вот что они придумали.

Обычный городской переход. Незадачливый пешеход, бросив взгляд на дорогу и убедившись, что проезжая часть свободна, начинает переходить на другую сторону, погрузившись в свои мысли. И вдруг – оглушительный визг тормозов!

Социальный эксперимент: во Франции пешеходов отучают переходить дорогу на красный свет-1

Самое интересное, что бурную реакцию снимает скрытая камера. Более того, перекошенное ужасом лицо нарушителя тотчас появляется на ближайшем рекламном стенде с суровой подписью: «Не смотрите смерти в глаза. Смотрите на светофоры. Переходите дорогу безопасно!»

Замечательная идея! Было бы здорово, если бы такие пешеходные переходы появились и в наших городах. Ведь дисциплинировать таким образом можно не только пешеходов, но и других участников дорожного движения, например, велосипедистов, которые забывают спешиваться.

Мы же снова призываем вас соблюдать ПДД и помнить, что сэкономленная минута не стоит искалеченной жизни.

# калейдоскоп # Правила дорожного движения

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