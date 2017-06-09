20 тысяч человек выбрали лучший фильм за всю историю кино
Новости Великобритании. Известный британский журнал о кино Empire составил топ величайших фильмов за всю историю кинематографа. В данном рейтинге собраны мнения кинолюбителей – своих фаворитов назвали около 20 тысяч человек.
Первую строчку заняла гангстерская драма Френсиса Форда Копполы «Крестный отец», повествующая о жизни семьи мафиози Корлеоне. На экраны картина вышел в 1972 году и был награжден тремя премиями «Оскар» в том числе и за лучший фильм.
Кадр из фильма «Крестный отец». Фото: Paramount Pictures
Второе место досталось фантастическому фильму 1980 года «Звездные войны: Эпизод 5 – Империя наносит ответный удар» – второй части культовой серии. Третью строчку заняла лента Кристофера Нолана «Темный рыцарь», которая стала последним фильмом для актера Хита Леджера, удостоенного «Оскаром» за роль Джокера посмертно.
Кадр из фильма «Звездные войны: Эпизод 5 – Империя наносит ответный удар». Фото: Lucasfilm Ltd. & TM.
Среди десяти лучших фильмов также были названы «Побег из Шоушенка» Фрэнка Дарабонта, «Криминальное чтиво» Квентина Тарантино, «Славные парни» Мартина Скорсезе, «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» и «Челюсти» Стивена Спилберга и первая часть трилогии, снятой по роману Толкина – «Властелин колец: Братство кольца».
Кадр из фильма «Темный рыцарь». Фото: TM &DC Comics.2008 Warner Bros. Entertainment Inc.
Кстати, многие из этих лент вошли в подборку лучших финальных сцен в фильмах за последние 50 лет – здесь подробнее.