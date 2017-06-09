20 тысяч человек выбрали лучший фильм за всю историю кино

Новости Великобритании. Известный британский журнал о кино Empire составил топ величайших фильмов за всю историю кинематографа. В данном рейтинге собраны мнения кинолюбителей – своих фаворитов назвали около 20 тысяч человек.

Первую строчку заняла гангстерская драма Френсиса Форда Копполы «Крестный отец», повествующая о жизни семьи мафиози Корлеоне. На экраны картина вышел в 1972 году и был награжден тремя премиями «Оскар» в том числе и за лучший фильм.