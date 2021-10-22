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Мужчина решил месяц прыгать на скакалке. Результат был невероятным

22 октября 2021 14:38
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Наверное, каждый хочет иметь красивое и подтянутое тело. Однако далеко не все могут позволить себе еженедельные походы в спортзал. А можно ли похудеть, используя при этом только скакалку?

Проверить это на практике решил видеоблогер Кэм, который каждый день на протяжении месяца выполнял данное упражнение по полчаса.

Мужчина решил месяц прыгать на скакалке. Результат был невероятным-1

Фото: скриншот из видео на Youtube-канале «GoalGuys»

Цель эксперимента: узнать, как может измениться тело среднестатистического человека с помощью таких тренировок. Изначально прыжки на скакалке давались тяжело мужчине. Только одну из тридцати минут он смог продержаться, интенсивно выполняя это упражнение. Позже Кэм сбивался и быстро уставал. Из-за этого у начинающего спортсмена оставались следы на теле.

Мужчина решил месяц прыгать на скакалке. Результат был невероятным-4

Фото: скриншот из видео на Youtube-канале «GoalGuys»

Блогер всю первую неделю усердно тренировался, надеясь, что со временем станет легче. Однако позже он понял, что дело не в выносливости, а в правильности выполнения. Изучив эту тему, мужчина сделал несколько выводов, которые облегчили все последующие занятия спортом: во время прыжков нельзя пятками касаться земли, а толчки должны быть от носка. Также Кэм выяснил, что при выполнении упражнения спина должна быть ровной, но колени при этом необходимо согнуть.

Мужчина решил месяц прыгать на скакалке. Результат был невероятным-7

Фото: скриншот из видео на Youtube-канале «GoalGuys»

После этого каждая тренировка мужчине давалась всё легче. По прохождению данного челленджа у Кэма повысилась выносливость, а также улучшилось качество тела. Этим экспериментом блогер доказал, что необязательно тратить много времени и денег, чтобы привести себя в форму. Главное – желание.

Мужчина решил месяц прыгать на скакалке. Результат был невероятным-10

Фото: скриншот из видео на Youtube-канале «GoalGuys»

Кстати, недавно мы рассказывали о самых эффективных упражнениях. Узнать, как быстро привести себя в форму, можно здесь.

# Фитнес # калейдоскоп # Фотофакт

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