Мужчина решил месяц прыгать на скакалке. Результат был невероятным

Наверное, каждый хочет иметь красивое и подтянутое тело. Однако далеко не все могут позволить себе еженедельные походы в спортзал. А можно ли похудеть, используя при этом только скакалку?

Проверить это на практике решил видеоблогер Кэм, который каждый день на протяжении месяца выполнял данное упражнение по полчаса.