Мужчина решил месяц прыгать на скакалке. Результат был невероятным
Наверное, каждый хочет иметь красивое и подтянутое тело. Однако далеко не все могут позволить себе еженедельные походы в спортзал. А можно ли похудеть, используя при этом только скакалку?
Проверить это на практике решил видеоблогер Кэм, который каждый день на протяжении месяца выполнял данное упражнение по полчаса.
Фото: скриншот из видео на Youtube-канале «GoalGuys»
Цель эксперимента: узнать, как может измениться тело среднестатистического человека с помощью таких тренировок. Изначально прыжки на скакалке давались тяжело мужчине. Только одну из тридцати минут он смог продержаться, интенсивно выполняя это упражнение. Позже Кэм сбивался и быстро уставал. Из-за этого у начинающего спортсмена оставались следы на теле.
Фото: скриншот из видео на Youtube-канале «GoalGuys»
Блогер всю первую неделю усердно тренировался, надеясь, что со временем станет легче. Однако позже он понял, что дело не в выносливости, а в правильности выполнения. Изучив эту тему, мужчина сделал несколько выводов, которые облегчили все последующие занятия спортом: во время прыжков нельзя пятками касаться земли, а толчки должны быть от носка. Также Кэм выяснил, что при выполнении упражнения спина должна быть ровной, но колени при этом необходимо согнуть.
Фото: скриншот из видео на Youtube-канале «GoalGuys»
После этого каждая тренировка мужчине давалась всё легче. По прохождению данного челленджа у Кэма повысилась выносливость, а также улучшилось качество тела. Этим экспериментом блогер доказал, что необязательно тратить много времени и денег, чтобы привести себя в форму. Главное – желание.
Фото: скриншот из видео на Youtube-канале «GoalGuys»
Кстати, недавно мы рассказывали о самых эффективных упражнениях. Узнать, как быстро привести себя в форму, можно здесь.