Чума, холера, испанка и другие пандемии в истории. Когда были и сколько жизней унесли

Люди никогда не будут знать, что их ждет впереди. Кто из нас мог предположить, что в ХХI веке человечество поразит неизвестный смертельный вирус COVID-19. Мы так далеко продвинулись научно-технически, но остаемся бессильными против природных опасностей. Увы, инфекциям человечество подвергалось во все времена. Попали и мы с вами. ВОЗ объявила пандемию – высшую форму массового поражения населения. Пандемия в переводе с греческого – весь народ. Этот уровень распространения заболевания присваивается тогда, когда новый вирус охватывает не часть населения какой-то отдельной территории, как при эпидемии, а весь мир.

У нас с вами, ребята, тот случай, когда не до шуток.

Быть серьезными нас должна научить история. Давайте смотреть в прошлое и думать.

160-180 годы. Первая массовая эпидемия чумы, охватившая Римскую империю. В Европе тогда скончалось более 5 миллионов человек. Умер от болезни и император Марк Аврелий.

541-542 годы. Снова Европа. На сей раз это была бубонная чума. Вирус “черной смерти” убил, по оценкам историков, от 25 до 100 млн. жителей. Сообщается, что вирус пришел из Египта или Эфиопии. Источником заражения были крысы.