Чума, холера, испанка и другие пандемии в истории. Когда были и сколько жизней унесли
Люди никогда не будут знать, что их ждет впереди. Кто из нас мог предположить, что в ХХI веке человечество поразит неизвестный смертельный вирус COVID-19. Мы так далеко продвинулись научно-технически, но остаемся бессильными против природных опасностей. Увы, инфекциям человечество подвергалось во все времена. Попали и мы с вами. ВОЗ объявила пандемию – высшую форму массового поражения населения. Пандемия в переводе с греческого – весь народ. Этот уровень распространения заболевания присваивается тогда, когда новый вирус охватывает не часть населения какой-то отдельной территории, как при эпидемии, а весь мир.
У нас с вами, ребята, тот случай, когда не до шуток.
Быть серьезными нас должна научить история. Давайте смотреть в прошлое и думать.
160-180 годы. Первая массовая эпидемия чумы, охватившая Римскую империю. В Европе тогда скончалось более 5 миллионов человек. Умер от болезни и император Марк Аврелий.
541-542 годы. Снова Европа. На сей раз это была бубонная чума. Вирус “черной смерти” убил, по оценкам историков, от 25 до 100 млн. жителей. Сообщается, что вирус пришел из Египта или Эфиопии. Источником заражения были крысы.
1346-1353 годы. Новая бубонная чума. Началось всё в Азии, где люди питались, в том числе, зараженными грызунами – крысами и сусликами. Сначала вирус косил жителей Китая, Индии, Монголии, позже по Великому Шелковому пути он перебрался в Россию и дальше в Европу. Это уже была пандемия. Болезнь уничтожила до 200 млн. человек.
1545-1578 годы. Масштабный мор обрушился на Мексику, которая в 16 веке называлась вице-королевством Новая Испания. Умирали от неизвестной болезни в основном ацтеки. Инфекция угробила около 15 млн. местных жителей из 22 млн. Позже наука определила, что это был салмонеллёз.
1816-1975 годы. В этот период было зафиксировано семь пандемий холеры. Каждый год во всем мире от вируса погибали десятки миллионов человек. Острые вспышки болезни происходили и в России в 1817, 1830, 1850-х годах.
1855-1911 годы. Очередная пандемия чумы. Начавшись в китайской провинции Юньнань, постепенно распространилась по странам мира. Число жертв – 12 млн. человек. Последняя вспышка – маньчжурская эпидемия 1910 года, унесла 100 тысяч жизней.
1918-1919 годы. Грипп «Испанка». Первые заболевшие появились одновременно в некоторых портовых городах Сьерра-Леоне, США и Франции. Пассажиры очень быстро разнесли вирус по всем континентам. Заразились более полумиллиарда жителей планеты, около 100 млн. человек умерли.
1957-1968 годы. Пандемия азиатского гриппа. Родина – провинция Гуйчжоу, Китай. Источник заражения – дикие утки. Болезнь погубила более 2 млн. человек в Китае, США, Австралии, Европе. В Великобритании заразу схватили 50% школьников. В последний год пандемии вирус «ускользнул» от разработанной вакцины, получил имя «гонконгский» и убил ещё почти миллион людей.
1980 – н. вр. СПИД. Медленный вирус, может годами жить в человеке, уничтожая иммунитет. Есть версия, что началось всё с того, что жители Конго в 20-е годы прошлого столетия ели заболевших обезьян, отчего и заразились. Болезнь перемахнула через все океаны. Определили ВИЧ-инфекцию в начале 80-х. С той поры 32 млн. человек стали её жертвами. Сегодня в мире зарегистрировано около 40 млн. носителей вируса. А сыворотки от него пока нет.
2014-2015 годы. Лихорадка Эбола. Половину заразившихся неминуемо ждет летальный исход. Эпидемия началась в Гвинее и распространилась по Африке. За два года умерли 12 тысяч человек, но эпидемия продолжается в Конго и по сей день, меняя скорбную статистику.
2020 - ? Коронавирус. Пандемия. Число жертв - ?
Ваш В.Д.