13 октября Международный день костюма. Чем ещё известна эта дата?

Сегодня, 13 октября, отмечается Международный день костюма. Не секрет, что залогом жизненного успеха является удачно созданный имидж. Хорошо подобранный костюм призван придать элегантный и подтянутый вид представителю любого пола.
Сегодня, 13 октября, отмечается Международный день костюма. Не секрет, что залогом жизненного успеха является удачно созданный имидж. Хорошо подобранный костюм призван придать элегантный и подтянутый вид представителю любого пола.
Он должен не только соответствовать фигуре, но и характеру своего владельца, подчеркивать его достоинства и скрывать недостатки. Отпраздновать Международный день костюма достаточно просто. Все, что необходимо сегодня сделать, это надеть костюм на выбор – классический, повседневный или торжественный, куда бы вы сегодня ни отправились.
Подробности в видео.