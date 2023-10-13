13 октября Международный день костюма. Чем ещё известна эта дата?

Он должен не только соответствовать фигуре, но и характеру своего владельца, подчеркивать его достоинства и скрывать недостатки. Отпраздновать Международный день костюма достаточно просто. Все, что необходимо сегодня сделать, это надеть костюм на выбор – классический, повседневный или торжественный, куда бы вы сегодня ни отправились.

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