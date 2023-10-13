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13 октября Международный день костюма. Чем ещё известна эта дата?

13 октября 2023 06:33
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Сегодня, 13 октября, отмечается Международный день костюма. Не секрет, что залогом жизненного успеха является удачно созданный имидж. Хорошо подобранный костюм призван придать элегантный и подтянутый вид представителю любого пола.

13 октября Международный день костюма. Чем ещё известна эта дата?-1

Он должен не только соответствовать фигуре, но и характеру своего владельца, подчеркивать его достоинства и скрывать недостатки. Отпраздновать Международный день костюма достаточно просто. Все, что необходимо сегодня сделать, это надеть костюм на выбор – классический, повседневный или торжественный, куда бы вы сегодня ни отправились.

Подробности в видео.

# История # калейдоскоп # Лена Мельницкая # Фотофакт

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