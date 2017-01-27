Актриса Настасья Самбурская рассказала, зачем постриглась налысо

Новости России. 29-летняя актриса не устает удивлять поклонников своими экспериментами над внешностью. Только за последние три месяца Настасья Самбурская сменила порядка пяти образов: от жгучей брюнетки с кончиками, окрашенными в синий цвет, до теплой блондинки.



Источник фото: instagram.com/samburskaya/

Несколько дней назад актриса шокировала очередной выходкой. Самбурская постриглась «под ноль». Поступок актрисы вызвал неоднозначную реакцию ее поклонников. Нашлись и те, кто «поставил» актрисе страшный диагноз.



Источник фото: instagram.com/samburskaya/



В комментарии к фотографии Настасья пояснила: ее новая прическа – результат спора.

Настасья Самбурская (запись в Instagram):

Пару лет назад, когда у меня появился Instagram, я поспорила с другом, что если соберу 8 млн, то побреюсь налысо. Странный спор. И я побрилась. Спасибо мои подписчики! Теперь ждите, когда будет 9 млн! Там у меня новый проигрыш запланирован.



Источник фото: instagram.com/samburskaya/