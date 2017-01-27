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Актриса Настасья Самбурская рассказала, зачем постриглась налысо

27 января 2017 12:06
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Новости России. 29-летняя актриса не устает удивлять поклонников своими экспериментами над внешностью. Только за последние три месяца Настасья Самбурская сменила порядка пяти образов: от жгучей брюнетки с кончиками, окрашенными в синий цвет, до теплой блондинки.

Актриса Настасья Самбурская рассказала, зачем постриглась налысо -1


Источник фото: instagram.com/samburskaya/

Несколько дней назад актриса шокировала очередной выходкой. Самбурская постриглась «под ноль». Поступок актрисы вызвал неоднозначную реакцию ее поклонников. Нашлись и те, кто «поставил» актрисе страшный диагноз.

Актриса Настасья Самбурская рассказала, зачем постриглась налысо -4


Источник фото: instagram.com/samburskaya/

В комментарии к фотографии Настасья пояснила: ее новая прическа – результат спора.

Настасья Самбурская (запись в Instagram):
Пару лет назад, когда у меня появился Instagram, я поспорила с другом, что если соберу 8 млн, то побреюсь налысо. Странный спор. И я побрилась. Спасибо мои подписчики! Теперь ждите, когда будет 9 млн! Там у меня новый проигрыш запланирован.

Актриса Настасья Самбурская рассказала, зачем постриглась налысо -7


Источник фото: instagram.com/samburskaya/

Самбурская – абсолютный рекордсмен по количеству подписчиков в российском Instagram.

Ежедневно за жизнью актрисы следят уже более восьми миллионов человек.

В мае прошлого года в интервью нашему телеканалу Настасья Самбурская рассказала, зачем вступает в диалог с теми, кто оставляет нелицеприятные комментарии (здесь подробности).

# Фотофакт # Звезды # калейдоскоп # Настасья Самбурская

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