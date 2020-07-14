Это не я! Собака пыталась скрыть свою вину за бардак в доме, но ей не удалось обмануть хозяина

Собака пыталась выглядеть безмятежной перед хозяином, чтобы он не увидел, что она устроила дома беспорядок. По информации Daily Mail, смешной случай произошел в Северной Каролине. Владелец собаки породы боксер вернулся домой и обнаружил, что в коридоре была разбросана разорванная туалетная бумага.

Продвигаясь дальше в комнату, можно увидеть все больше бумаги на земле. Она лежала как клочками, так и рулонами. В конце ролика на кресле сидел пес, который старался смотреть прямо перед собой и не обращать внимания на хозяина. Владелец спрашивает у собаки по кличке Макс: «Что ты сделал?»

Макс краем глаза посмотрел на хозяина, но голову так и не повернул. Свой вопрос мучжина повторил еще дважды, а затем добавил: «Это не очень хорошо. Плохой мальчик». По словам мужчины, он случайно оставил открытой кладовую и Макс решил поиграть сразу с десятью рулонами туалетной бумаги.