Новые ставки букмекеров. Назван главный соперник Сергея Лазарева на «Евровидении»

Дункан Лоуренс возглавляет рейтинг букмекеров, а на втором месте в топе – представитель России на конкурсе Сергей Лазарев. Ранее он находился на высшей позиции.

Дункан Лоуренс исполнит на конкурсе песню «Arcade». На официальном YouTube-канале «Евровидение» клип на песню артиста посмотрели более 2,5 миллионов раз. В ней он поет о том, что любовь – это настоящее сумасшествие. И только когда чувства уходят, понимаешь, насколько это была проигрышная игра.

Дункану – 24 года. Он является одним из авторов текста и музыки песни, а также горд возможностью представлять свою страну на международном конкурсе.