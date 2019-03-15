Новые ставки букмекеров. Назван главный соперник Сергея Лазарева на «Евровидении»
Букмекеры назвали нового фаворита «Евровидения-2019». Им оказался участник из Нидерландов.
Дункан Лоуренс возглавляет рейтинг букмекеров, а на втором месте в топе – представитель России на конкурсе Сергей Лазарев. Ранее он находился на высшей позиции.
Фото: instagram.com/itsduncanlaurence
Дункан Лоуренс исполнит на конкурсе песню «Arcade». На официальном YouTube-канале «Евровидение» клип на песню артиста посмотрели более 2,5 миллионов раз. В ней он поет о том, что любовь – это настоящее сумасшествие. И только когда чувства уходят, понимаешь, насколько это была проигрышная игра.
Дункану – 24 года. Он является одним из авторов текста и музыки песни, а также горд возможностью представлять свою страну на международном конкурсе.
Фото: instagram.com/itsduncanlaurence
В комментариях поддерживают исполнителя и отмечают, что будут за него голосовать.
Сергей Лазарев также представил песню, с которой отправится покорять «Евровидение». Клип на балладу «Scream» посмотрели более 3,5 миллионов раз.
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