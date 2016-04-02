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«Не спите в метро»: соцсети шокировало видео с крысой, ползающей по пассажиру подземки в Нью-Йорке

02 апреля 2016 14:33
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Новости США. На неделе видео, снятое в метро Нью-Йорка, шокировало пользователей социальных сетей по всему миру. Крыса взбирается по штанине заснувшего мужчины, после чего беспрепятственно оказывается у него на макушке.

Мужчина почувствовал у себя на голове что-то и проснулся.

Видеоролик обрывается криком пассажира.

Человек, который стал очевидцем произошедшего, разместил видео на своей странице в Instagram. Мужчина рекомендует быть осмотрительными в нью-йоркской подземке.

Грызуны в Нью-Йоркском метро – не новость для жителей города. Так, в конце прошлого года резонансным стало происшествием с участием наглого зверька. Крыса забралась на спящего мужчину и сфотографировала себя на его телефон.

Американец ждал поезда и заметил на платформе спящего человека. Тот сидел прямо на полу, и в какой-то момент на него заползла крыса. Грызун, судя по всему, искал еду, но нашел смартфон. Здесь подробности.

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