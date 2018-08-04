Как видят мир люди с плохим зрением? Показал художник

Художник из ЮАР Филип Барлоу в своих кратинах показывает мир глазами людей с плохим зрением.
Выставка работ Барлоу сейчас проходит в одной из галерей современного искусства в Лондоне.
Художник из ЮАР Филип Барлоу в своих кратинах показывает мир глазами людей с плохим зрением.
Выставка работ Барлоу сейчас проходит в одной из галерей современного искусства в Лондоне.
Фото: instagram.com/philipbarlow
Фото: instagram.com/everard_read_london
Художник прославился теем, что изображает на картинах то, как видят люди с близорукостью. Некоторые пейзажи их глазами автор публикует на своей странице в Instagram.
Фото: instagram.com/philipbarlow
За публикациями в социальной сети следят более 9 тысяч человек.
Читайте также:
Почему наращивание ресниц опасно для глаз?
Как выбирать косметику: главный совет офтальмолога
Лазерная коррекция зрения: «В менее 5% случаев может развиться обратная близорукость»
Фото: instagram.com/philipbarlow