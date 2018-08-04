Как видят мир люди с плохим зрением? Показал художник

Художник из ЮАР Филип Барлоу в своих кратинах показывает мир глазами людей с плохим зрением. Выставка работ Барлоу сейчас проходит в одной из галерей современного искусства в Лондоне.

Фото: instagram.com/philipbarlow

Фото: instagram.com/everard_read_london

Художник прославился теем, что изображает на картинах то, как видят люди с близорукостью. Некоторые пейзажи их глазами автор публикует на своей странице в Instagram.

Фото: instagram.com/philipbarlow