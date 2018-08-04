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Как видят мир люди с плохим зрением? Показал художник

04 августа 2018 11:45
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Художник из ЮАР Филип Барлоу в своих кратинах показывает мир глазами людей с плохим зрением.

Выставка работ Барлоу сейчас проходит в одной из галерей современного искусства в Лондоне.

Как видят мир люди с плохим зрением? Показал художник -1

Фото: instagram.com/philipbarlow

Как видят мир люди с плохим зрением? Показал художник -3

Фото: instagram.com/everard_read_london

Художник прославился теем, что изображает на картинах то, как видят люди с близорукостью. Некоторые пейзажи их глазами автор публикует на своей странице в Instagram.

Как видят мир люди с плохим зрением? Показал художник -6

Фото: instagram.com/philipbarlow

За публикациями в социальной сети следят более 9 тысяч человек.

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Как видят мир люди с плохим зрением? Показал художник -9

Фото: instagram.com/philipbarlow

# Шедевры мирового искусства # калейдоскоп # Филип Барлоу # Фотофакт

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