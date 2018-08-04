Анна Седокова показала подросшую дочь от футболиста Валентина Белькевича

Анна Седокова часто делится снимками с детьми в Instagram, но после опубликованного нового фото на странице подписчики обратили внимание на то, какой взрослой уже стала дочь певицы. По словам пользователей, Алина, которой в декабре исполнится 14 лет, выросла настоящей красавицей.

На фото, которое исполнительница назвала «дочки-матери», мама и дочка запечатлены в одинаковых образах. По словам певицы, старшая дочь для нее главный модный советчик.

Анна Седокова:

Это такое счастье. Алина – мой самый главный стилист и советчик. И самый безжалостный! Я помню как собиралась на мероприятие и разоделась. Алина смотрит на меня и говорит: «Мама, тебе словно 60! Такое уже давно не носят». Теперь по магазинам только с ней! Бабушкой стану позднее. Мне так нравится, когда у нас с ней совпадает вкус.