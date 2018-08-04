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Анна Седокова показала подросшую дочь от футболиста Валентина Белькевича

04 августа 2018 09:23
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Певица Анна Седокова опубликовала фото с подросшей дочерью от футболиста Валентина Белькевича.

Анна Седокова часто делится снимками с детьми в Instagram, но после опубликованного нового фото на странице подписчики обратили внимание на то, какой взрослой уже стала дочь певицы. По словам пользователей, Алина, которой в декабре исполнится 14 лет, выросла настоящей красавицей.

Анна Седокова показала подросшую дочь от футболиста Валентина Белькевича-1

Фото: instagram.com/annasedokova

На фото, которое исполнительница назвала «дочки-матери», мама и дочка запечатлены в одинаковых образах. По словам певицы, старшая дочь для нее главный модный советчик.

Анна Седокова:
Это такое счастье. Алина – мой самый главный стилист и советчик. И самый безжалостный! Я помню как собиралась на мероприятие и разоделась. Алина смотрит на меня и говорит: «Мама, тебе словно 60! Такое уже давно не носят». Теперь по магазинам только с ней! Бабушкой стану позднее. Мне так нравится, когда у нас с ней совпадает вкус.

Анна Седокова показала подросшую дочь от футболиста Валентина Белькевича-4

Фото: instagram.com/lalina_one

Алина 1,5 года ведет свою страницу в Instagram. Девочка увлекается танцами.

Анна Седокова показала подросшую дочь от футболиста Валентина Белькевича-7

Фото: instagram.com/lalina_one

Анна Седокова и Валентин Белькевич были женаты около двух лет – с 2004 по 2006 годы. Футболиста не стало четыре года назад.

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# Звезды # калейдоскоп # Анна Седокова # Валентин Белькевич # Алина Белькевич # Фотофакт

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