Сергей Лазарев впервые рассказал о 2-летнем сыне

Новости России. Поклонники назвали новость о ребенке своего кумира сенсацией. Сергей Лазарев на неделе рассказал общественности о том, что воспитывает двухлетнего сына Никиту. Сделав официальное заявление на своей странице в Instagram, Лазарев призвал «уважать личное пространство» своей семьи.





Источник фото: instagram.com/lazarevsergey/

На уточняющие вопросы журналистов Лазарев не отвечает. Певец подтвердил, что почти три года он – счастливый отец, и на том всё. Поклонники артиста гадают, кто мама малыша. Многие фанаты Лазарева, судя по комментариям в соцсетях, восприняли новость как личное оскорбление: «как так, столько лет скрывал такой важный факт».

Другие, напротив, восхищены тем, что российский участник «Евровидения-2016», ни во время подготовки к конкурсу, ни после него, не пытался спекулировать фактами из своей личной жизни.



Напомним, в 2012 году в интервью нашему телеканалу Сергей Лазарев признался, что он, как и многие публичные люди, внутренне одинок. Певец говорил: в его жизни обязательно будет семья и дети, главное – «выбрать правильный момент» (здесь подробности).