20 лучших фотографий из путешествий за 2016 год

Стали известны имена победителя и призеров Travel Photographer of the Year 2016. Конкурс проводится с 2003 года: принять участие в нем может как профессионал, так и любитель.

Гран-при получит фотограф Жоэль Сантос.

Жюри отметило самое разнообразное в плане тем и технических приемов портфолио португальца, а так же его творческий подход. Кстати, это первый случай, когда первое место заняли дрон-снимки автора. Премия Сантоса – $5000.

Лучшим молодым фотографом стал 14-летний Дарпану Басаку из Индии.

Мальчик учился фотографии сам, и добился удивительных успехов: жюри буквально поразила динамика и композиция работ подростка.

Еще несколько десятков авторов стали победителями в тематических номинациях или удостоились специального упоминания от жюри. Работы будут выставляться в Кингстон-апон-Холл (Англия) с 18 мая по 30 июня 2017 года в рамках празднования фестиваля культуры.

Автор: Анна Лисица