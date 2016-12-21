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Задобрить зодиакального Петуха: как правильно одеться на Новый год

21 декабря 2016 14:54
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Наступающий 2017 год завершает период огненных знаков восточного календаря. Его символ – яркий, сверкающий петух. Эта птица просто терпеть не может уныние и скуку, поэтому чтобы «задобрить» покровителя, на Новый год стоит принарядиться поярче.

Мы собрали несколько советов, с помощью которых вы сможете выглядеть на празднике не просто красиво, но и астрологически верно.

Одежда
Петух, как подсказывает нам гороскоп, не простой, а огненный. Это значит, что самыми актуальными цветами праздника станут 50 оттенков красного: от светло-кораллового до насыщенного бургунда. Так же в фаворе оранжевый, желтый и золотистый.

Каким будет год 2017? Подробный прогноз астролога здесь.

Задобрить зодиакального Петуха: как правильно одеться на Новый год -1

Фото: Vogue, Oscar de la Renta.

Фото: Vogue, Hermès.

Фото: Vogue, Moschino.

Фото: Vogue, Oscar de la Renta.

Если теплые оттенки вам категорически не идут – не беда. Ведь в петушином хвосте можно увидеть множество оттенков синего и зеленого. Почерпнуть идеи можно в палитре Pantone на 2017 год.

Задобрить зодиакального Петуха: как правильно одеться на Новый год -4

Фото: Vogue, Moschino.

Фото: Vogue, Hermès.

Фото: Vogue, Carolina Herrera.

Даже черное платье будет вполне уместно, если оно дополнено вышивкой или сверкающими аксессуарами.

Задобрить зодиакального Петуха: как правильно одеться на Новый год -7

Фото: Vogue, Carolina Herrera.

Фото: Vogue, Moschino.

Единственное, от чего стоит воздержаться, чтобы не обидеть пернатого покровителя, – это всевозможные «кошачьи» принты (леопард, тигр и так далее). Лучше приманить его перьями, не важно, пришитыми к платью или кокетливо приколотыми как брошь.

Задобрить зодиакального Петуха: как правильно одеться на Новый год -10

Фото: Vogue, Datuna Sulikashvili.

Задобрить зодиакального Петуха: как правильно одеться на Новый год -12

Фото: Vogue, Oscar de la Renta.

Или бантом. Одним крупным или целой россыпью поменьше.

Задобрить зодиакального Петуха: как правильно одеться на Новый год -15

Фото: Vogue, Carolina Herrera.

Всевозможные блестки, пайетки и стразы будут как нельзя кстати.

Задобрить зодиакального Петуха: как правильно одеться на Новый год -18

Фото: Vogue, Oscar de la Renta.

Дизайнеры советуют не бояться блеска и вспомнить о металлизированных тканях.

Задобрить зодиакального Петуха: как правильно одеться на Новый год -21

Фото: Vogue, Oscar de la Renta.

Задобрить зодиакального Петуха: как правильно одеться на Новый год -23

Фото: Vogue, Carolina Herrera.

Главное не переборщить: яркое платье не требует дополнительных аксессуаров (ведь год все-таки не попугая).

Задобрить зодиакального Петуха: как правильно одеться на Новый год -26

Фото: Vogue, Chanel.

Задобрить зодиакального Петуха: как правильно одеться на Новый год -28

Фасон предпочтительнее выбрать романтичный, с легкими, струящимися элементами. Подходящим материалом станет атлас, креп-сатин, парча, шелк, органза, кружева, шифон или бархат.

Фото: Vogue, Christian Dior.

Задобрить зодиакального Петуха: как правильно одеться на Новый год -30

Фото: Vogue, Carolina Herrera.

Но самый главный критерий для платья Нового 2017 года – это удобство. Поэтому те, кто не видит своего праздника без жизнерадостного мини, тоже останутся довольны.

Задобрить зодиакального Петуха: как правильно одеться на Новый год -33

Фото: Vogue, Moschino.

Как и любительницы брюк: свободный крой до сих пор в почете у самых именитых дизайнеров.

Задобрить зодиакального Петуха: как правильно одеться на Новый год -36

Фото: Vogue, Misha Nonoo.

Задобрить зодиакального Петуха: как правильно одеться на Новый год -38

Фото: Vogue, Carolina Herrera.

Прическа
Тут мнения стилистов разделились. Одни советуют лаконичную и простую прическу, которая не будет отвлекать внимание от основного образа.

Задобрить зодиакального Петуха: как правильно одеться на Новый год -41

Фото: Vogue, Reem Acra.

Другие рекомендуют приколоть к волосам крупное и заметное украшение.

Задобрить зодиакального Петуха: как правильно одеться на Новый год -44

Фото: Vogue, Dolce & Gabbana.

Но все сходится в одном: тренд последних лет – небрежно-пышные волосы – до сих пор актуален.

Задобрить зодиакального Петуха: как правильно одеться на Новый год -47

Фото: Vogue, Nebo.

Макияж
Самое главное – чтобы лицо выглядело свежим  и отдохнувшим. На этот Новый год действительно можно поэкспериментировать с яркими цветами и агрессивным макияжем (даже стразы на лице будут вполне уместны).

Задобрить зодиакального Петуха: как правильно одеться на Новый год -50

Фото: Vogue, Chanel.

Но если душа не лежит, то естественность в моде всегда.

Задобрить зодиакального Петуха: как правильно одеться на Новый год -53

Фото: Vogue, Oscar de la Renta.

Основной совет: не комбинировать красные платья и помады – стоит выбрать один, верный акцент.

Задобрить зодиакального Петуха: как правильно одеться на Новый год -56

Фото: Vogue, Oscar de la Renta.

Маникюр
С маникюром в этом году все очень просто: гармония с остальным образом. Вот только от чрезмерно длинных, острых «коготков» лучше избежать. Все-таки это – очень кошачья деталь.

Задобрить зодиакального Петуха: как правильно одеться на Новый год -59

Автор: Анна Лисица

# Фотофакт # калейдоскоп # Дизайн

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