Задобрить зодиакального Петуха: как правильно одеться на Новый год

Наступающий 2017 год завершает период огненных знаков восточного календаря. Его символ – яркий, сверкающий петух. Эта птица просто терпеть не может уныние и скуку, поэтому чтобы «задобрить» покровителя, на Новый год стоит принарядиться поярче.

Мы собрали несколько советов, с помощью которых вы сможете выглядеть на празднике не просто красиво, но и астрологически верно.

Одежда

Петух, как подсказывает нам гороскоп, не простой, а огненный. Это значит, что самыми актуальными цветами праздника станут 50 оттенков красного: от светло-кораллового до насыщенного бургунда. Так же в фаворе оранжевый, желтый и золотистый.