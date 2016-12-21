Задобрить зодиакального Петуха: как правильно одеться на Новый год
Наступающий 2017 год завершает период огненных знаков восточного календаря. Его символ – яркий, сверкающий петух. Эта птица просто терпеть не может уныние и скуку, поэтому чтобы «задобрить» покровителя, на Новый год стоит принарядиться поярче.
Мы собрали несколько советов, с помощью которых вы сможете выглядеть на празднике не просто красиво, но и астрологически верно.
Одежда
Петух, как подсказывает нам гороскоп, не простой, а огненный. Это значит, что самыми актуальными цветами праздника станут 50 оттенков красного: от светло-кораллового до насыщенного бургунда. Так же в фаворе оранжевый, желтый и золотистый.
Каким будет год 2017? Подробный прогноз астролога здесь.
Фото: Vogue, Oscar de la Renta.
Фото: Vogue, Hermès.
Фото: Vogue, Moschino.
Фото: Vogue, Oscar de la Renta.
Если теплые оттенки вам категорически не идут – не беда. Ведь в петушином хвосте можно увидеть множество оттенков синего и зеленого. Почерпнуть идеи можно в палитре Pantone на 2017 год.
Фото: Vogue, Moschino.
Фото: Vogue, Hermès.
Фото: Vogue, Carolina Herrera.
Даже черное платье будет вполне уместно, если оно дополнено вышивкой или сверкающими аксессуарами.
Фото: Vogue, Carolina Herrera.
Фото: Vogue, Moschino.
Единственное, от чего стоит воздержаться, чтобы не обидеть пернатого покровителя, – это всевозможные «кошачьи» принты (леопард, тигр и так далее). Лучше приманить его перьями, не важно, пришитыми к платью или кокетливо приколотыми как брошь.
Фото: Vogue, Datuna Sulikashvili.
Фото: Vogue, Oscar de la Renta.
Или бантом. Одним крупным или целой россыпью поменьше.
Фото: Vogue, Carolina Herrera.
Всевозможные блестки, пайетки и стразы будут как нельзя кстати.
Фото: Vogue, Oscar de la Renta.
Дизайнеры советуют не бояться блеска и вспомнить о металлизированных тканях.
Фото: Vogue, Oscar de la Renta.
Фото: Vogue, Carolina Herrera.
Главное не переборщить: яркое платье не требует дополнительных аксессуаров (ведь год все-таки не попугая).
Фасон предпочтительнее выбрать романтичный, с легкими, струящимися элементами. Подходящим материалом станет атлас, креп-сатин, парча, шелк, органза, кружева, шифон или бархат.
Фото: Vogue, Christian Dior.
Фото: Vogue, Carolina Herrera.
Но самый главный критерий для платья Нового 2017 года – это удобство. Поэтому те, кто не видит своего праздника без жизнерадостного мини, тоже останутся довольны.
Как и любительницы брюк: свободный крой до сих пор в почете у самых именитых дизайнеров.
Фото: Vogue, Misha Nonoo.
Фото: Vogue, Carolina Herrera.
Прическа
Тут мнения стилистов разделились. Одни советуют лаконичную и простую прическу, которая не будет отвлекать внимание от основного образа.
Другие рекомендуют приколоть к волосам крупное и заметное украшение.
Фото: Vogue, Dolce & Gabbana.
Но все сходится в одном: тренд последних лет – небрежно-пышные волосы – до сих пор актуален.
Макияж
Самое главное – чтобы лицо выглядело свежим и отдохнувшим. На этот Новый год действительно можно поэкспериментировать с яркими цветами и агрессивным макияжем (даже стразы на лице будут вполне уместны).
Но если душа не лежит, то естественность в моде всегда.
Фото: Vogue, Oscar de la Renta.
Основной совет: не комбинировать красные платья и помады – стоит выбрать один, верный акцент.
Фото: Vogue, Oscar de la Renta.
Маникюр
С маникюром в этом году все очень просто: гармония с остальным образом. Вот только от чрезмерно длинных, острых «коготков» лучше избежать. Все-таки это – очень кошачья деталь.