Пугачёва и Лобода наградили финалистов шоу «Голос. Дети»

Новости России. Алла Пугачёва вручила проигравшим дочке Алсу финалистам шоу «Голос. Дети» свою премию и сводила их в ресторан.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на «Комсомольскую правду», ребята получили по «Звезде Аллы». Премия была учреждена личной Аллой Борисовной и представляет собой золотой кулон 3,5 на 2 см, стилистически напоминающий букву «А», выполненную в форме звезды. Вместе с кулоном вручаются диплом и денежный приз.

С финалистами встретилась и Светлана Лобода. Певица тоже наградила детей призами.

Ранее стало известно, что шестой сезон «Голос. Дети» выиграла дочь Алсу Микелла Абрамова. В соцсетях зрители выразили своё недовольство результатами голосования.