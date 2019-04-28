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Пугачёва и Лобода наградили финалистов шоу «Голос. Дети»

28 апреля 2019 10:58
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Новости России. Алла Пугачёва вручила проигравшим дочке Алсу финалистам шоу «Голос. Дети» свою премию и сводила их в ресторан.  

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на «Комсомольскую правду», ребята получили по «Звезде Аллы». Премия была учреждена личной Аллой Борисовной и представляет собой золотой кулон 3,5 на 2 см, стилистически напоминающий букву «А», выполненную в форме звезды. Вместе с кулоном вручаются диплом и денежный приз.  

С финалистами встретилась и Светлана Лобода. Певица тоже наградила детей призами.  

Ранее стало известно, что шестой сезон «Голос. Дети» выиграла дочь Алсу Микелла Абрамова. В соцсетях зрители выразили своё недовольство результатами голосования. 

Пользователи сомневаются в честности победы Микеллы – здесь подробнее.  

# Звезды # калейдоскоп # Алла Пугачёва # Светлана Лобода

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