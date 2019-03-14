Актёр из фильмов о Гарри Поттере оказался на инвалидной коляске

Как сообщает The Sun, 68-летний мужчина долгое время страдал из-за остеоартрита, однако недавно боль стала слишком резкой даже при ходьбе с тростью.

Новости Великобритании. Шотландский актёр известный ролью Рубеуса Хагрида в серии фильмов «Гарри Поттер» Робби Колтрейн оказался прикован к инвалидному креслу из-за острой боли в колене.

Из-за болезни у Робби практически разрушились хрящи в колене, а также серьёзно травмирован сустав. Теперь Колтрейн собирается ехать на операцию в США. Актёр надеется, что после неё сможет полностью восстановиться и будет «прыгать, как эльф».

Несколько лет назад мы взглянули, как изменились актёры «Гарри Поттера» с момента выхода первого фильма.