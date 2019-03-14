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Актёр из фильмов о Гарри Поттере оказался на инвалидной коляске

14 марта 2019 12:47
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Новости Великобритании. Шотландский актёр известный ролью Рубеуса Хагрида в серии фильмов «Гарри Поттер» Робби Колтрейн оказался прикован к инвалидному креслу из-за острой боли в колене.  

Как сообщает The Sun, 68-летний мужчина долгое время страдал из-за остеоартрита, однако недавно боль стала слишком резкой даже при ходьбе с тростью.  

Актёр из фильмов о Гарри Поттере оказался на инвалидной коляске-1

Фото: facebook.com/Unofficial-Robbie-Coltrane-1218102988216484  

Из-за болезни у Робби практически разрушились хрящи в колене, а также серьёзно травмирован сустав. Теперь Колтрейн собирается ехать на операцию в США. Актёр надеется, что после неё сможет полностью восстановиться и будет «прыгать, как эльф».  

Несколько лет назад мы взглянули, как изменились актёры «Гарри Поттера» с момента выхода первого фильма.  

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# Кино # калейдоскоп

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