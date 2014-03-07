Первое в Британии кошачье кафе открыло свои двери

Хотя в странах Азии подобные заведения давно уже не являются редкостью, в Европе кошачьи кафе еще не очень распространены. Но теперь у жителей Лондона появится возможность выпить кружечку чая в окружении дюжины пушистых зверьков, на обременяя себя обязательствами, связанными с заботой о питомце.

Заведение носит название "Кошачий Эмпориум Леди Дины". Открытие кафе спонсировали сами же британцы: несколько месяцев назад началась кампания по сбору средств, с помощью которой владельцы заведения получили 100 000 фунтов стерлингов (примерно $166000).

Все коты-постояльцы кафе были взяты из приюта. Свое желание открыть такое заведение руководительница пояснила тем, что существует большое количество людей, которые обожают котов, но по разным причинам не могут держать питомцев у себя дома. Именно для них и открыто кафе. У людей, не способных позволить себе проводить в кафе много времени, все равно будет возможность пообщаться с питомцами в ночное время.