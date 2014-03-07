На свадьбе шафер подшутил над молодыми: пара получила 27 одинаковых подарков

Новости Великобритании. Здесь принято, что жених и невеста до свадьбы оглашают список вещей, которые хотят получить, а приглашенные гости сами решают, что же им подарить. Майк и Виктория решили обойтись без списка: они решили, что лучше предоставить гостям свободу выбора.

Во время торжественного ужина шафер встал, чтобы произнести тост, и стал уговаривать молодых немедленно открыть коробки. Свою речь он начал со слов "Я бы хотел произнести тостер за счастливую пару". Тогда молодожены и почувствовали подвох. И действительно, в коробках оказалось 27 тостеров разных фирм и расцветок.

Супруги отнеслись к шутке с должным чувством юмора и от души посмеялись. Теперь они вынашивают планы о том, как разыграть своего друга, когда придет его черед жениться. От тостеров избавились: часть вернули в магазины, часть отдали на благотворительность.