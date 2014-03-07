Прямой эфир

На свадьбе шафер подшутил над молодыми: пара получила 27 одинаковых подарков

07 марта 2014 05:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. Здесь принято, что жених и невеста до свадьбы оглашают список вещей, которые хотят получить, а приглашенные гости сами решают, что же им подарить. Майк и Виктория решили обойтись без списка: они решили, что лучше предоставить гостям свободу выбора.

Во время торжественного ужина шафер встал, чтобы произнести тост, и стал уговаривать молодых немедленно открыть коробки. Свою речь он начал со слов "Я бы хотел произнести тостер за счастливую пару". Тогда молодожены и почувствовали подвох. И действительно, в коробках оказалось 27 тостеров разных фирм и расцветок.

Супруги отнеслись к шутке с должным чувством юмора и от души посмеялись. Теперь они вынашивают планы о том, как разыграть своего друга, когда придет его черед жениться. От тостеров избавились: часть вернули в магазины, часть отдали на благотворительность.

# Свадьба # калейдоскоп

Другие новости рубрики

Все новости
Международный день КВН отмечают сегодня
08 ноября 2013 08:10

Международный день КВН отмечают сегодня

Посылки и письма: почему их доставка занимает много времени?
24 октября 2013 10:46

Посылки и письма: почему их доставка занимает много времени?

«Христофоровцы» Денис Липень и Сергей Комиссаров создали собственный проект - театр сатиры «Комиссариат»
10 октября 2013 15:09

«Христофоровцы» Денис Липень и Сергей Комиссаров создали собственный проект - театр сатиры «Комиссариат»