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Международный день КВН отмечают сегодня

08 ноября 2013 08:10
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Новости России. Веселые и находчивые сегодня отмечают Международный день КВН. Появился он сравнительно недавно — всего 12 лет назад. Причем,  первая игра Клуба вышла в советский чёрно-белый телевизионный эфир 8 ноября 1961 года. Сегодня это молодежное движение объединяет около 200 городов России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Развито оно и в Беларуси, Украине, странах Балтии и дальнего зарубежья. Только в Высшей Лиге за год участвуют десятки тысяч человек. А многие КВНовские шутки уже стали крылатыми.

# Юмор # калейдоскоп

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