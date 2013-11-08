Международный день КВН отмечают сегодня

Новости России. Веселые и находчивые сегодня отмечают Международный день КВН. Появился он сравнительно недавно — всего 12 лет назад. Причем, первая игра Клуба вышла в советский чёрно-белый телевизионный эфир 8 ноября 1961 года. Сегодня это молодежное движение объединяет около 200 городов России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Развито оно и в Беларуси, Украине, странах Балтии и дальнего зарубежья. Только в Высшей Лиге за год участвуют десятки тысяч человек. А многие КВНовские шутки уже стали крылатыми.