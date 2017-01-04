Первое фото после ограбления: Ким Кардашьян прервала 3-месячное молчание в соцсетях

Новости США. Поклонники Ким Кардашьян ликуют: с любимицей миллионов все в порядке. Она нарушила молчание и впервые за три месяца дала о себе знать. На своей странице в Instagram Кардашьян опубликовала трогательный снимок за лаконичной подписью family.

На фото Ким запечатлена со своим супругом Канье и детьми – сыном Сейнтом и дочерью Норт. Снимок уже оценили более трех с половиной миллионов человек. Возвращение Кардашьян к публичной жизни уже назвали триумфальным.