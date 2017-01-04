Первое фото после ограбления: Ким Кардашьян прервала 3-месячное молчание в соцсетях

Новости США. Поклонники Ким Кардашьян ликуют: с любимицей миллионов все в порядке. Она нарушила молчание и впервые за три месяца дала о себе знать. На своей странице в Instagram Кардашьян опубликовала трогательный снимок за лаконичной подписью family.
На фото Ким запечатлена со своим супругом Канье и детьми – сыном Сейнтом и дочерью Норт. Снимок уже оценили более трех с половиной миллионов человек. Возвращение Кардашьян к публичной жизни уже назвали триумфальным.
Источник фото: instagram.com/kimkardashian/
Напомним, Кардашьян тяжело переживала нападение в парижском отеле. Двое мужчин в масках и с оружием ворвались в гостиничный номер звезды. Налетчики приставили к виску Кардашьян пистолет и требовали, чтобы она рассказала, где лежат драгоценности. После чего девушку связали и заперли в ванной.
Из помещения грабители вынесли драгоценности на сумму более 11 миллионов долларов и несколько смартфонов.
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