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Первое фото после ограбления: Ким Кардашьян прервала 3-месячное молчание в соцсетях

04 января 2017 15:58
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Новости США. Поклонники Ким Кардашьян ликуют: с любимицей миллионов все в порядке. Она нарушила молчание и впервые за три месяца дала о себе знать. На своей странице в Instagram Кардашьян опубликовала трогательный снимок за лаконичной подписью family.

На фото Ким запечатлена со своим супругом Канье и детьми – сыном Сейнтом и дочерью Норт. Снимок уже оценили более трех с половиной миллионов человек. Возвращение Кардашьян к публичной жизни уже назвали триумфальным.

Первое фото после ограбления: Ким Кардашьян прервала 3-месячное молчание в соцсетях-1


Источник фото: instagram.com/kimkardashian/

Напомним, Кардашьян тяжело переживала нападение в парижском отеле. Двое мужчин в масках и с оружием ворвались в гостиничный номер звезды. Налетчики приставили к виску Кардашьян пистолет и требовали, чтобы она рассказала, где лежат драгоценности. После чего девушку связали и заперли в ванной.

Из помещения грабители вынесли драгоценности на сумму более 11 миллионов долларов и несколько смартфонов.

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# Фотофакт # Звезды # калейдоскоп # Ким Кардашьян

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