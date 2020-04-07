Клара Новикова рассказала о самочувствии Надежды Бабкиной

Новости России. Народная артистка России Клара Новикова рассказала о госпитализации Надежды Бабкиной.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Звезда», Бабкина действительно находится в больнице, но у артистки не коронавирус.
По словам Новиковой, у Надежды Георгиевны воспаление лёгких, но она чувствует себя хорошо. Артистка добавила, что Бабкина могла подорвать здоровье из-за напряжённого графика, а также не исключён вариант простуды.
«Надя очень аккуратна во всём, я даже не могу представить, откуда могло возникнуть воспаление лёгких», – удивилась Клара Борисовна.
Ранее стало известно, что Надежда Бабкина была доставлена в больницу.
Позже появились сведения, что певицу ввели в медикаментозную кому – подробнее здесь.