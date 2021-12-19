Переплатила за экскурсию и решила сбросить вес. Как девушка похудела на 59 килограммов

Девушка похудела на 59 килограммов и привела в порядок не только своё тело, но и ментальное состояние. Как рассказало издание TODAY, 41-летняя Сабина Осланд решила серьёзно измениться после совместного отдыха с сыном, где ей пришлось доплачивать за экскурсию из-за лишнего веса. Эта ситуация очень задела девушку, заставив серьёзно задуматься о своём внешнем виде.

Фото: TODAY / Sabrina Osland

Сабина решила менять жизнь, усовершенствовав распорядок дня. Она внедрила в свою рутину занятия спортом, которые изначально длились около получаса. Следующее новшество – изменение рациона. На смену быстрым и вредным перекусам пришли зелень и большое количество белков. Теперь вместо жирного ужина Осланд предпочитала лёгкий салат. Позже она стала делать порции меньше, меняя размер тарелок. Также девушка отметила, что в приведении тела в порядок важно делать это из любви к себе. Ведь правильное питание и регулярные тренировки помогают укрепить здоровье, улучшая общие показатели.

Фото: TODAY / Sabrina Osland