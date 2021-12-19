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Переплатила за экскурсию и решила сбросить вес. Как девушка похудела на 59 килограммов

19 декабря 2021 15:48
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Девушка похудела на 59 килограммов и привела в порядок не только своё тело, но и ментальное состояние.  

Как рассказало издание TODAY, 41-летняя Сабина Осланд решила серьёзно измениться после совместного отдыха с сыном, где ей пришлось доплачивать за экскурсию из-за лишнего веса. Эта ситуация очень задела девушку, заставив серьёзно задуматься о своём внешнем виде.  

Переплатила за экскурсию и решила сбросить вес. Как девушка похудела на 59 килограммов-1

Фото: TODAY / Sabrina Osland  

Сабина решила менять жизнь, усовершенствовав распорядок дня. Она внедрила в свою рутину занятия спортом, которые изначально длились около получаса. Следующее новшество – изменение рациона. На смену быстрым и вредным перекусам пришли зелень и большое количество белков. Теперь вместо жирного ужина Осланд предпочитала лёгкий салат. Позже она стала делать порции меньше, меняя размер тарелок.  

Также девушка отметила, что в приведении тела в порядок важно делать это из любви к себе. Ведь правильное питание и регулярные тренировки помогают укрепить здоровье, улучшая общие показатели.  

Переплатила за экскурсию и решила сбросить вес. Как девушка похудела на 59 килограммов-4

Фото: TODAY / Sabrina Osland  

Осланд считает, что во время похудения очень важна поддержка, которая может исходить как от родственников или друзей, так и от людей, близких по духу. Поэтому девушка с радостью ходила на групповые занятия спортом, где чувствовала ответственность за начатое дело.  

На достигнутом результате Сабина останавливаться не собирается. «Это прогресс, а не совершенство», – заявила она.  

Кстати, ранее мы рассказывали, как девушка похудела почти на 40 килограммов ради свадьбы сестры. Узнать, как она достигла таких результатов, можно здесь.  

# Красота # калейдоскоп # Фотофакт

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