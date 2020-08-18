Пейте больше воды. Как убрать мешки под глазами?

Бывают такие дни, когда совсем не хочется говорить «доброе утро». Мы просыпаемся не совсем в том виде, в котором хотелось бы. Причина тому – отёки. Из прекрасных принцев и принцесс мы превращаемся в других сказочных героев. В косметологии сегодня существуют приспособления, которые помогут избавиться от этой проблемы. Специальные дренирующие патчи клеятся над или под глазами минут на 20-30. Это кусочки ткани и гелевые накладки, которые пропитаны различными витаминами, минералами и другими питательными веществами. Но опять же, такой метод борьбы с отёками хорош, если проблема появляется нечасто, да и выделять каждое утро по полчаса на восстановление водного баланса кожи получается не у всех.

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Для экстренной свежести лица косметологи советуют делать контрастные умывания – от холодной воды сосуды сузятся и вы будете выглядеть лучше. Ещё можно сделать массаж лица. Это поможет ускорить кровообращение и уменьшит задержку жидкости. Кстати, когда будете массировать лицо, лучше используйте кремы с содержанием кофеина. Кроме борьбы с отёчностью, этот компонент также поможет избавиться от тёмных кругов под глазами и мелких морщин.

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И всё же, чтобы эффективнее бороться с проблемой, надо определить, с чего она начинается. В целом, отёки на лице появляются из-за задержки жидкости в организме. Иногда это связано с заболеваниями почек, при которых орган просто не может справляться с возложенной на него нагрузкой. Лицо немного опухает при болезнях щитовидной железы и органов дыхания. В этом случае обратитесь к врачу. Однако рассмотрим и другие причины появления отёков. Неправильное питание с употреблением большого количества соли, постоянные недосыпания, авитаминоз, лишний вес или повышенное давление также могут стать корнем всех зол, происходящих с вашим лицом. Поэтому приведите в порядок свой рацион, ешьте меньше солёного и сладкого. Пейте как можно больше воды, но к вечеру сокращайте объёмы жидкости. Обезвоживание тоже может привести к отёкам, поэтому на ночь около кровати ставьте стакан воды. Вместо кофе и других напитков пейте зелёный чай, он помогает выводить лишнее из организма и снижает давление.

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