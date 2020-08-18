Что нельзя делать на Яблочный Спас? Приметы и традиции

В среду, 19 августа, православные верующие отпразднуют Преображение Господне. В народе этот праздник больше известен как Яблочный Спас, уже второй среди августовских Спасов – Медовый прошёл 14 августа, а Ореховый будет 29-го. Событие входит в одно из 12 важнейших в церковном календаре. В этот день, согласно библейским писаниям, Иисус Христос на горе Фавор показал троим ученикам свою божественную сущность, то есть преобразился. Отсюда и название праздника. А Спас, потому что Иисуса Христа называли Спасителем.

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Теперь разберёмся, почему же Спас Яблочный? Дело в том, что к этому времени у западных и южных славян спел виноград, они несли его гроздья в храмы, чтобы освятить. А жители более восточных стран заменили его на яблоки. Отсюда и пошло название праздника. Что нельзя делать на Яблочный Спас? Считалось, что до Яблочного Спаса нельзя было есть яблоки, ведь они были «греховными» плодами, потому что Ева, сорвав этот фрукт с дерева Познания, лишила человечество жизни в раю. При этом, нежелательно было есть и любые другие овощи, кроме огурцов. В день же праздника нельзя ругаться и спорить, делать работу по дому, шить и убивать насекомых, так как они приносят удачу. Запрещается и сочетаться браком. Причём, жениться и выходить замуж, согласно церковным традициям, не стоит во время всего Успенского поста, который длится с 14 до 27 августа.

Фото: pixabay.com