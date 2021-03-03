Прямой эфир

Эта кошка умеет «говорить». Посмотрите, как необычно питомец общается с хозяйкой

03 марта 2021 15:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Невероятно умная кошка умеет пользоваться специальными кнопками, чтобы поговорить с хозяйкой. Так животное выражает свои чувства или потребности, сообщает Metro.

Эта кошка умеет «говорить». Посмотрите, как необычно питомец общается с хозяйкой-1

Фото: Kendra Baker / SWNS.COM

Билли 12-летняя домашняя кошка. Ее хозяйка, Кендра Бейкер, давно занимается дрессировкой животных. Она придумала для своего питомца интересный трюк. На специальных кнопках написаны разные слова: «еда», «да», «нет», «кошачья мята» и так далее. Когда Билли хочет кушать, она подходит к кнопкам и нажимает на нужную.  

Эта кошка умеет «говорить». Посмотрите, как необычно питомец общается с хозяйкой-4

Фото: Kendra Baker / SWNS.COM

Хозяйка рассказала, что именно с кнопки «еда» она начала обучение. Каждый раз, когда женщина кормила питомца, то нажимала на эту кнопку. Через три с половиной недели кошка сама начала нажимать кнопку, когда проголодается. Причем Кендра не использовала угощения при обучении Билли. «Я научила ее этому через моделирование», рассказывает владелица кошки.  

Эта кошка умеет «говорить». Посмотрите, как необычно питомец общается с хозяйкой-7

Фото: Kendra Baker / SWNS.COM

«Я научила Билли этим трюкам в мае прошлого года. Ей было уже 11 лет, когда она научилась это делать. Старый кот может научиться новым трюкам. У меня большой опыт работы с животными и их дрессировки. Вы можете научить животное чему угодно».  

Билли все еще пытается освоить более абстрактные понятия, такие, как «ошибка», а сейчас учится пользоваться своей новой кнопкой «ой».  

Изначально такая техника использовалась для невербального общения с детьми.  

Эта кошка умеет «говорить». Посмотрите, как необычно питомец общается с хозяйкой-10

Фото: Kendra Baker / SWNS.COM

Несмотря на способность Билли обучаться, Кендра не совсем убеждена, что кошка действительно понимает, о чем говорят кнопки.

«Понимают ли животные слова так, как мы? Мы никогда не сможем ответить на этот вопрос однозначно. Использует ли она слова в правильном контексте? Да. Но трудно сказать, что понимает Билли».  

А еще мы узнали, чем занимаются домашние животные, когда остаются одни дома. Только посмотрите на этих милых проказников – фото здесь.  

# Домашние животные # калейдоскоп # Кендра Бейкер # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Красной Шапочке 53, а Джеку из «Титаника» 46. Как изменились актёры, которые стали популярными в детстве?
03 марта 2021 15:18

Красной Шапочке 53, а Джеку из «Титаника» 46. Как изменились актёры, которые стали популярными в детстве?

Некоторые сбросили больше 100 килограммов. Знаменитости, которые похудели до неузнаваемости
03 марта 2021 11:06

Некоторые сбросили больше 100 килограммов. Знаменитости, которые похудели до неузнаваемости

Корабль парит в воздухе? Посмотрите на эту удивительную оптическую иллюзию
03 марта 2021 08:21

Корабль парит в воздухе? Посмотрите на эту удивительную оптическую иллюзию