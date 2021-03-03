Эта кошка умеет «говорить». Посмотрите, как необычно питомец общается с хозяйкой

Невероятно умная кошка умеет пользоваться специальными кнопками, чтобы поговорить с хозяйкой. Так животное выражает свои чувства или потребности, сообщает Metro .

Билли – 12-летняя домашняя кошка. Ее хозяйка, Кендра Бейкер, давно занимается дрессировкой животных. Она придумала для своего питомца интересный трюк. На специальных кнопках написаны разные слова: «еда», «да», «нет», «кошачья мята» и так далее. Когда Билли хочет кушать, она подходит к кнопкам и нажимает на нужную.

Хозяйка рассказала, что именно с кнопки «еда» она начала обучение. Каждый раз, когда женщина кормила питомца, то нажимала на эту кнопку. Через три с половиной недели кошка сама начала нажимать кнопку, когда проголодается. Причем Кендра не использовала угощения при обучении Билли. «Я научила ее этому через моделирование», – рассказывает владелица кошки.

«Я научила Билли этим трюкам в мае прошлого года. Ей было уже 11 лет, когда она научилась это делать. Старый кот может научиться новым трюкам. У меня большой опыт работы с животными и их дрессировки. Вы можете научить животное чему угодно».

Билли все еще пытается освоить более абстрактные понятия, такие, как «ошибка», а сейчас учится пользоваться своей новой кнопкой «ой».

Изначально такая техника использовалась для невербального общения с детьми.