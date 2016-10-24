Пауки-птицееды, найденные на таможне, 24 октября прибыли в Минский зоопарк

Новости Беларуси. Новоселье после долгого перелета. Пауков-птицеедов, обнаруженных сотрудниками таможни в авиапосылке, сегодня передали в Минский зоопарк.
Напомним, груз был доставлен в логистический центр по обработке международных почтовых отправлений Национального аэропорта
22 октября. Интерес у сотрудников вызвала одна из посылок, на которой было указано: «Пауки. Стоимость 1$».
Внутри действительно томились живые насекомые, заключённые в пять пластмассовых банок и три колбы.
Они были завернуты в салфетки и присыпаны землей.
24 октября вынужденные мигранты обрели новый дом в Беларуси. Таможенники напоминают, что пересылка живых животных международными почтовыми отправлениями запрещена. По данному факту проводится проверка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Татьяна Ильясова-Кононова, исполяющий обязанности начальника зоотехнического отдела ГКПУ «Минский зоопарк»:
Восемь пауков-птицеедов различных возрастов. Есть покрупнее особи, есть совсем маленькие, которые пережили буквально 2-3 линьки. Это достаточно редкие виды пауков-птицеедов. Пока специалист определяет их точное название. Можно сказать, что как они транспортировались – неизвестно, как пережили дорогу – неизвестно.
Будем смотреть, как они будут адаптироваться, принимать пищу. На данный момент все они находятся в зоопарке.