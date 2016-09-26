Белорусские программисты рассказали, почему не уезжают на Запад

По результатам исследования рынка труда белорусской ИТ-индустрии в 2015 году 230 из практически 1500 рецепиентов активно ищут работу за рубежом. Половина такой вариант не рассматривает, но при случае не упустили бы шанс уехать. По сравнению с 2014 годом показатели выросли вдвое. С учетом, что участники могли выбрать несколько вариантов ответа, выяснилось, что страны Западной Европы манят перспективами 84 % программистов, 58% хотят воплотить в жизнь американскую мечту. Только у четверти сердца не требуют перемен.

В июльском отчете Белстата графа «информационные технологии» у многих вызывает зависть – зарплата перевалила за 3,4 тысячи рублей. Год назад средний доход работника IT сферы колебался в районе 26 млн.

В сознании многих укрепилось мнение, что «за бугром» все куда лучше. Тем не менее многие работники IT сферы не ищут «счастья, доли на чужом далёком поле». Почему белорусских программистов не пугает перспектива оставаться в Беларуси?

Артем

В сентябре 2013 передо мной впервые открылись двери стеклянной высотки. Американской корпорации. Недавнему студенту БНТУ сперва казалось, что это «рыба моей мечты». Спустя неделю попрощался с иллюзиями. Казалось, настигла небесная кара - работа по 14-16 часов в день. В принципе, тебя никто не контролирует, делай в течение дня, что душе угодно. Но к дедлайну отчет на стол, иначе «Ты кто такой? Давай, до свидания!».

Вернулся спустя месяц другим человеком – похудел, постарел. В Америке сумасшедшая конкуренция. И даже высокая зарплата меня не прельщает. Я все же хочу получать удовольствие от работы, а не глотать горсти антидепрессантов и не спать по 2 суток. Имея голову на плечах, можно зарабатывать эквивалентную зарплату и в Беларуси.

Александр

В IT сфере я уже тертый калач. За 10 лет в профессии сменил порядка 12 мест работы, не учитывая фриланс. В сфере текучка кадров ощутима, связано в том числе и с уровнем зарплат. Вопреки иллюзиям в 18 лет зарплата далека от желаемой.

В свои 30, пожав руку не одного «мастодонта», не берусь за то, что не принесет ощутимый доход. Иногда, для души, балуюсь интересными заказами. Теперь не я выискиваю работодателей, а мне звонят с просьбой помочь. Из страны уезжать не планирую. Канитель с визами и поиском нового места работы – избавьте. За кровнозаработанные живу и в Минске неплохо, на отдых 2 раза в год в Тайланде хватает.

Алексей

В прошлом году по собственной наивности решил испытать удачу и поехал в Варшаву, предварительно отправив резюме и получив приглашение на собеседование. На тот момент стабильный , но невысокий заработок в Минске сразу после университета меня, естественно, не устраивал, решил, что достоин большего.

Собеседование в Европе – процедура стандартная. На тот момент был достаточно опытным и рассчитывал сразу получить хорошее место. Предложение не понравилось,но перспективы были радужными. Подумал: «2 года пахать и завоевывать авторитет или вернуться на насиженное место, где «стабільнасць і дабрабыт». Вернулся на Родину, о чем сейчас не жалею.

Юлия

За 5 лет в профессии успела перенять опыт индийских и французских коллег.

Приторно-ванильная красота индийских фильмов существует только в параллельной вселенной. Постоянно сталкивалась с бестактностью и неуважением. Курортные города и популярные достопримечательности избавлены от “местного колорита” и облагорожены англоговорящими индусами в форменной одежде. Традиции там вообще огонь. К мужчинам-иностранцам отношение более-менее адекватное, а к женщинам оставляет желать лучшего. Зато на слонах покаталась.

Франция – идеальное место работы. Офис в районе будущего – город из стекла и стали. В здании бассейн и тренажерный зал, библиотека, удивительно дешевая столовая с действительно вкусной едой, парковка с идеальным зеркалом для селфи и замечательный босс. В офисе все говорили на английском в моем присутствии, чтобы понимала – правила хорошего тона. С начальством и коллегами вечером пили портвейн в близлежащих кафе и говорили «за жизнь». Работать – одно удовольствие. Единственное, что к стилю жизни французов нужно привыкать. Мне их менталитет не близок, уехала.

Вернувшись домой, сначала была очень подавлена. Но сейчас уже привыкла к белорусским будням. Зарплата в нашей сфере везде практически одинаковая, если учитывать цены, социальную защищенность.



Автор: Наталия Колешко