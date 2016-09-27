Белорусы борются за право называться лучшим танцором Украины

Четверо танцевальных экспертов вот уже 9 лет сезон за сезоном ищут лучшего танцора Украины. Шоу получило исключительный резонанс, поэтому с каждым новым кастингом география участников становится все шире. На сцене «Танцюют всі» побывал уже не один белорус, некоторые из них вошли в топ 20. На первых кастингах нового сезона шоу члены жюри хвалили, а порой критиковали танцовщиков из Беларуси.

Оля Лета свое творчество описала просто: «Когда я танцую на улице, женщины закрывают мужчинам глаза». На счету девушки сразу 2 титула - Dancehall Queen Belarus 2013 и Twerk Queen Belarus 2016. Сегодня Ольга является самой популярной участницей кастинга 9 сезона: видео ее выступления посмотрело более 1,5 миллионов человек.

Хореограф Татьяна Денисова, не являясь поклонником стиля тверк, отметила:

— Не совершенно, но все на месте и помада и костюм и тело. Произвели на меня впечатление.

Борис Перепеленко в процессе подготовки номера проявил креативность и на сцене появился в оранжевой тюремной робе. За время существования шоу жюри наблюдало не одно феерическое выступление в этом стиле, поэтому на танец Бориса отреагировали скептически.

Раду Поклитару:

— Актерское наполнение было сильнее, чем танец. Тяжеловата. Все делаешь, но нет блеска.

Борису предложили попробовать себя на вечерней хореографии

Олег Крыж за 13 лет танцевального опыта освоил не один стиль, набирался опыта у мастеров из многих стран мира. Эмоциональное напряжение участника сказалось на выступлении: во время Олег внезапно остановился и попросил жюри дать ему второй шанс - начать заново. Жюри, к сожалению, просьбу отклонило.

Участники кастинга чаще всего демонстрировали мастерство в современных стилях, поэтому народный танец «Митусь» в исполнении Александры Лукиди вызвал интерес у членов жюри. Танцовщица имеет колоссальный сценический опыт, ведь работает в коллективе «Хорошки». Не остался незамеченным национальный костюм Александры, в динамике юбка участницы вызвала восторг. Чтобы проверить универсальность танцовщицы, жюри предложило ей побороться за место.

Степисты из команды «TAP TOWN» при поддержке битбоксера Олега Богомолова показали украинцам, что в Беларуси бьют не хуже, чем на родине танца. Судьи оценили филигранную работу конкурсантов.

Роман Пашута - ветеринар из Витебска подготовил для кастинга номер в стиле брейк данс, но жюри не впечатлилось его талантом. Трюки участника заставляли именитых хореографов лишь морщится от неодобрения.

Танцовщица стрип-пластики Анжелика Королева на кастинге не хотела перейти грань между профессионализмом и пошлостью. Номер однозначно пришелся по душе мужчинам. Танец девушки не позволил ей получить однозначное одобрение всех членов жюри.

Илья Жогаль покорил жюри с первый мгновений. Несмотря на небольшой танцевальный опыт, мальчик выступил так, что зал скандировал «Молодец!». Конкурсант получил прозвище «мистер искренность» за непосредственность и наивность.

Танцевальный талант белорусов уже не раз высоко оценивали в рамках проекта. Возможно, в этом сезоне кому-то из них суждено стать победителем.



Автор: Наталия Колешко