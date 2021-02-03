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Можно встретить дракона, фею и вуки. Художница создаёт необычные скульптуры для парка

03 февраля 2021 09:07
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Художница скучала во время карантина из-за коронавируса, поэтому решила придумать для себя какое-нибудь новое развлечение. Теперь женщина создаёт в парке скульптуры из веток и листьев. 

Как сообщает Good News Network, жительница Канады Ники Льюис размещает свои работы в парке Роберта Бернаби, который расположен в провинции Британская Колумбия. Теперь серди травы и деревьев в парке можно увидеть троллей, драконов, вуки, эвоков, фей, русалок и многих других. 

Можно встретить дракона, фею и вуки. Художница создаёт необычные скульптуры для парка -1

Фото: instagram.com/thewizardsmakery 

Можно встретить дракона, фею и вуки. Художница создаёт необычные скульптуры для парка -3

Фото: instagram.com/thewizardsmakery 

А для тех, у кого-то нет возможности приехать в Канаду, чтобы полюбоваться на эти скульптуры, Ники фотографирует свои работы и публикует на странице в Instagram. 

Можно встретить дракона, фею и вуки. Художница создаёт необычные скульптуры для парка -6

Фото: instagram.com/thewizardsmakery 

Можно встретить дракона, фею и вуки. Художница создаёт необычные скульптуры для парка -8

Фото: instagram.com/thewizardsmakery 

Можно встретить дракона, фею и вуки. Художница создаёт необычные скульптуры для парка -10

Фото: instagram.com/thewizardsmakery 

Можно встретить дракона, фею и вуки. Художница создаёт необычные скульптуры для парка -12

Фото: instagram.com/thewizardsmakery 

Можно встретить дракона, фею и вуки. Художница создаёт необычные скульптуры для парка -14

Фото: instagram.com/thewizardsmakery 

Ранее мы показали, как выглядят персонажи, которые у всех на слуху. Посмотрите на коня в пальто и волка, который кусает за бока (подробности здесь). 

# Скульптура # калейдоскоп # Фотофакт

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