Можно встретить дракона, фею и вуки. Художница создаёт необычные скульптуры для парка
Художница скучала во время карантина из-за коронавируса, поэтому решила придумать для себя какое-нибудь новое развлечение. Теперь женщина создаёт в парке скульптуры из веток и листьев.
Как сообщает Good News Network, жительница Канады Ники Льюис размещает свои работы в парке Роберта Бернаби, который расположен в провинции Британская Колумбия. Теперь серди травы и деревьев в парке можно увидеть троллей, драконов, вуки, эвоков, фей, русалок и многих других.
Фото: instagram.com/thewizardsmakery
Фото: instagram.com/thewizardsmakery
А для тех, у кого-то нет возможности приехать в Канаду, чтобы полюбоваться на эти скульптуры, Ники фотографирует свои работы и публикует на странице в Instagram.
Фото: instagram.com/thewizardsmakery
Фото: instagram.com/thewizardsmakery
Фото: instagram.com/thewizardsmakery
Фото: instagram.com/thewizardsmakery
Фото: instagram.com/thewizardsmakery
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