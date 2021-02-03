Можно встретить дракона, фею и вуки. Художница создаёт необычные скульптуры для парка

Художница скучала во время карантина из-за коронавируса, поэтому решила придумать для себя какое-нибудь новое развлечение. Теперь женщина создаёт в парке скульптуры из веток и листьев.

Как сообщает Good News Network, жительница Канады Ники Льюис размещает свои работы в парке Роберта Бернаби, который расположен в провинции Британская Колумбия. Теперь серди травы и деревьев в парке можно увидеть троллей, драконов, вуки, эвоков, фей, русалок и многих других.