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Парень стал фотографом, чтобы делать снимки замков. И теперь его можно считать мастером

10 апреля 2021 09:10
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В интернете можно прочитать множество советов на тему того, как стать счастливее. Одна из популярных рекомендаций – найти себе хобби.

Японский фотограф Хиса пошёл ещё дальше: он объединил свою страсть со своей работой. Мужчина с давних пор считал, что японские замки – шедевр зодчества. И тогда Хиса решил, что будет фотографировать эти архитектурные произведения, чтобы делать их ещё популярнее. И, конечно, чтобы наслаждаться своей работой.

Совершенствуя навыки фотографа, японец постепенно начал делать своё портфолио более разнообразным. В коллекцию его снимков добавились статуи, пейзажи, космос и многое другое.

Парень стал фотографом, чтобы делать снимки замков. И теперь его можно считать мастером -1

Фото: instagram.com/ag.lr.88 

Парень стал фотографом, чтобы делать снимки замков. И теперь его можно считать мастером -3

Фото: instagram.com/ag.lr.88 

Парень стал фотографом, чтобы делать снимки замков. И теперь его можно считать мастером -5

Фото: instagram.com/ag.lr.88 

Парень стал фотографом, чтобы делать снимки замков. И теперь его можно считать мастером -7

Фото: instagram.com/ag.lr.88 

Парень стал фотографом, чтобы делать снимки замков. И теперь его можно считать мастером -9

Фото: instagram.com/ag.lr.88 

Парень стал фотографом, чтобы делать снимки замков. И теперь его можно считать мастером -11

Фото: instagram.com/ag.lr.88 

Парень стал фотографом, чтобы делать снимки замков. И теперь его можно считать мастером -13

Фото: instagram.com/ag.lr.88 

Парень стал фотографом, чтобы делать снимки замков. И теперь его можно считать мастером -15

Фото: instagram.com/ag.lr.88 

Парень стал фотографом, чтобы делать снимки замков. И теперь его можно считать мастером -17

Фото: instagram.com/ag.lr.88 

Кстати, ранее мы рассказывали о человеке, который тоже хотел добавить популярности тому, чем увлекался сам. Блогер привлекал внимание к мотоциклам так успешно, что стал звездой соцсетей (подробнее здесь).

# Фотография # калейдоскоп # Фотофакт

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