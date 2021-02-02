Олень проник в школу и заперся в помещении. А учителя думали, что это преступник

Учителя услышали подозрительный шум в коридорах школы. Оказалось, что кто-то посторонний пробрался в здание. Как сообщает SoraNews24, 29 января сотрудник школы обратился в полицию. Заявитель объяснил, что кто-то разбил окно возле главного входа, поднялся на второй этаж, а потом заперся в женском туалете.

Фото: kanaloco.jp

Правоохранители очень серьёзно восприняли эту информацию и немедленно выбыли к указанному месту. Но стоило им выяснить, кто именно заперся в помещении, как всё напряжение сразу ушло.

Фото: kanaloco.jp

В женском туалете находился 65-килограммовый олень с 60-сантиметровыми рогами. Теперь уже пришлось обращаться за помощью к охотникам. Охотники не стали убивать животное. Олень был обездвижен, а затем отнесён в лес и отпущен.

Фото: kanaloco.jp