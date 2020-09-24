Чтобы работала как надо, её нельзя захламлять. Что нужно знать о эксплуатации батарей

Прошлой зимой батарея в вашем доме грела плохо – разберемся как исправить. Основная причина – отложение ржавчины и грязи внутри. Казалось бы, убрать их может централизованная промывка системы отопления. Кирилл Залойло, заместитель директора по производству КУП «ЖКХ №1 Московского района г. Минска»:

После отключения системы отопления в весенний период начинает проводиться процедура подготовки к зиме. Идет промывка системы отопления, обрисовка.

Но особо старому прибору это может не помочь. Такой лучше снять и промыть отдельно. Если батарея проектная, то есть установлена еще при строительстве дома – за счет управляющей компании, если меняли – за свой.

Не грел новый радиатор, значит внутри воздушная пробка. Ее убирают, когда тепло уже в системе. Чтобы не перекрывать стояк на ремонт, можно поставить вот такой кран Маевского.

Кирилл Залойло:

При этом надо вызывать специалиста. Не рекомендуем самим развоздушку выполнять, потому что в системе вода горячая, даже если батарея летняя – вода все равно там более 50 градусов, как правило. В запуск отопления она подается большей температуры, чтобы разогреть дом.

Чтобы батарея работала как надо, ее нельзя захламлять. Тряпки и носки долой. Очистите пространство под прибором. Элементарная физика. Радиатор работает по принципу конвекции: забирает холодный воздух снизу, он нагревается и уходит наверх, так отсекаются холодные воздушные потоки от окна. Если преградить доступ, то эффективность прибора падает – становится холоднее.

На окна приходится до 40% потерь тепла из квартиры. Если стык стеклопакета и стены прохудился, то и все шестьдесят. Сейчас место утечки тепла можно найти старым способом. Огонь свечи или спички покажет, есть ли приток воздуха с улицы.

Найдете, не поленитесь утеплить шов или отрегулировать механизм окон.

Кстати, об обогревателях, они могут понадобиться и тем, у кого все хорошо с окнами и батареями, ведь тепло дают, когда среднесуточная температура на улице 8 градусов держится пять суток. Пока дом прогреется, пройдет еще какое-то время.

Кирилл Залойло:

Наша организация поэтапно включает систему отопления. В течение пяти дней ведется запуск. И в дальнейшем, порядка еще дней 10-15 идет доналадка системы – это наладка автоматики. Если радиатор чугунный, он дольше нагревается. Если радиатор металлический, то теплоотдача у него чуть быстрее.