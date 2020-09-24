Какую обувь носить этой осенью? Показываем новую коллекцию для мужчин и детей от «Марко»

Осенняя меланхолия очаровывает даже самых невозмутимых мужчин. В воздухе веет вдохновением, а в магазинах «Марко» решаются все модные задачки. Городской «ковбой» всегда «на коне». Классические ботинки из новой коллекции дают фору устоявшимся деловым канонам.

Татьяна Балтина, ведущий художник-модельер ОАО «Красный октябрь» холдинга «Марко»:

В тренде сложные фактуры с кожаным тиснением и анималистичным рисунком. Мужские полуботинки с тиснением под крокодиловую кожу придадут образу стильность и оригинальность.

Большинство модников выбирают темно-серые, коричневые, бордовые и темно-зеленые оттенки.

В осеннем сезоне натуральные материалы в особом почете. Убеждают в этом кожаные туфли «спорт стайл». А кроссовки и ботинки из велюра – настоящий хайп. Модный спойлер: дизайнеры вложили в них стельки анатомической формы. Стиль со всеми удобствами.

Татьяна Балтина:

Прослеживается еще один тренд мужской обуви – под названием «color blocks» или «цветные блоки». Под воздействием этого тренда обувь как будто бы делится на две части по цветовому решению: задняя и передняя часть либо подошва и верх обуви.

Наши покупатели иногда боятся белого цвета подошвы, поэтому мы предлагаем такие подошвы с эффектом потертости.

Этой осенью фея преображений приготовила сюрпризы и для самых неугомонных «модных штучек». Детская коллекция «Марко» бросает вызов взрослой.

Мария Яцук, ведущий художник-модельер ОАО «Красный октябрь» холдинга «Марко»:

Трендами 2020 года можно смело назвать металлизированную кожу, лакированное покрытие, силиконовые вставки, также стилизацию обуви яркими эластичными шнурками.

Среди фаворитов моделей с тех пор остается кроссовочный стиль, полуботинки на толстых подошвах и ботинки-гибриды.

Дерзкий настрой маленьких сорванцов подхватывают расписные кеды со шнурками-резинками. В них так и хочется пуститься в пляс. А вот сдержанность – модный конек кроссовок на липучке. К тому же, они умело маскируются под модели для школы.

Мария Яцук:

Создавая коллекцию для девочек, мы используем натуральные спокойные тона, так как она идеально впишется в школьную форму. Но чтобы образ не был таким скучным и строгим, мы добавляем такие изюминки в виде декора, как банты, металлические украшения.

Осенние ботинки играют красками. Необычные оттенки удивят и первоклашек, и тинейджеров. Кошачий принт уж точно сразит наповал всех одноклассниц.

Татьяна Полесникова, инженер-технолог ОАО «Красный октябрь» холдинга «Марко»:

Основными материалами в любой сезон являются натуральная кожа, спилок-велюр и нубук. Здесь у нас представлено большое количество кожтоваров, которые используются в массовой работе, с принтами, тиснением, жированные товары. Чтобы защитить наших детей в темное время суток, у нас представлены товары со светоотражающими элементами. Грубые ботинки – классика осеннего жанра. Прослыть первой модницей в школе не составит труда.

Цвет настроения черный может быть и у мальчишеского гардероба. Несколько ярких акцентов и ты в центре внимания.

А после уроков разрешается и пошалить. В модном образе от «Марко» легко вписаться в креативный стрит-арт.

Мария Яцук:

Современные дети с удовольствием посещают кружки, поэтому мы предлагаем сменную обувь в виде различных кроссовок, кед на ярких подошвах, легких со светодиодными элементами и также может не порадовать решение верха.