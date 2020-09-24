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Какую обувь носить этой осенью? Показываем новую коллекцию для мужчин и детей от «Марко»

24 сентября 2020 07:58
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Осенняя меланхолия очаровывает даже самых невозмутимых мужчин. В воздухе веет вдохновением, а в магазинах «Марко» решаются все модные задачки. Городской «ковбой» всегда «на коне». Классические ботинки из новой коллекции дают фору устоявшимся деловым канонам.

Какую обувь носить этой осенью? Показываем новую коллекцию для мужчин и детей от «Марко»-1

Татьяна Балтина, ведущий художник-модельер ОАО «Красный октябрь» холдинга «Марко»:
В тренде сложные фактуры с кожаным тиснением и анималистичным рисунком. Мужские полуботинки с тиснением под крокодиловую кожу придадут образу стильность и оригинальность.

Какую обувь носить этой осенью? Показываем новую коллекцию для мужчин и детей от «Марко»-4

Большинство модников выбирают темно-серые, коричневые, бордовые и темно-зеленые оттенки.

Какую обувь носить этой осенью? Показываем новую коллекцию для мужчин и детей от «Марко»-7

В осеннем сезоне натуральные материалы в особом почете. Убеждают в этом кожаные туфли «спорт стайл». А кроссовки и ботинки из велюра – настоящий хайп. Модный спойлер: дизайнеры вложили в них стельки анатомической формы. Стиль со всеми удобствами.

Какую обувь носить этой осенью? Показываем новую коллекцию для мужчин и детей от «Марко»-10

Татьяна Балтина:
Прослеживается еще один тренд мужской обуви – под названием «color blocks» или «цветные блоки». Под воздействием этого тренда обувь как будто бы делится на две части по цветовому решению: задняя и передняя часть либо подошва и верх обуви.

Какую обувь носить этой осенью? Показываем новую коллекцию для мужчин и детей от «Марко»-13

Наши покупатели иногда боятся белого цвета подошвы, поэтому мы предлагаем такие подошвы с эффектом потертости.

Какую обувь носить этой осенью? Показываем новую коллекцию для мужчин и детей от «Марко»-16

Этой осенью фея преображений приготовила сюрпризы и для самых неугомонных «модных штучек». Детская коллекция «Марко» бросает вызов взрослой.   

Какую обувь носить этой осенью? Показываем новую коллекцию для мужчин и детей от «Марко»-19

Мария Яцук, ведущий художник-модельер ОАО «Красный октябрь» холдинга «Марко»:
Трендами 2020 года можно смело назвать металлизированную кожу, лакированное покрытие, силиконовые вставки, также стилизацию обуви яркими эластичными шнурками.

Какую обувь носить этой осенью? Показываем новую коллекцию для мужчин и детей от «Марко»-22

Среди фаворитов моделей с тех пор остается кроссовочный стиль, полуботинки на толстых подошвах и ботинки-гибриды.

Какую обувь носить этой осенью? Показываем новую коллекцию для мужчин и детей от «Марко»-25

Дерзкий настрой маленьких сорванцов подхватывают расписные кеды со шнурками-резинками. В них так и хочется пуститься в пляс. А вот сдержанность – модный конек кроссовок на липучке. К тому же, они умело маскируются под модели для школы.

Какую обувь носить этой осенью? Показываем новую коллекцию для мужчин и детей от «Марко»-28

Мария Яцук:
Создавая коллекцию для девочек, мы используем натуральные спокойные тона, так как она идеально впишется в школьную форму. Но чтобы образ не был таким скучным и строгим, мы добавляем такие изюминки в виде декора, как банты, металлические украшения.

Какую обувь носить этой осенью? Показываем новую коллекцию для мужчин и детей от «Марко»-31

Осенние ботинки играют красками. Необычные оттенки удивят и первоклашек, и тинейджеров. Кошачий принт уж точно сразит наповал всех одноклассниц.

Какую обувь носить этой осенью? Показываем новую коллекцию для мужчин и детей от «Марко»-34

Татьяна Полесникова, инженер-технолог ОАО «Красный октябрь» холдинга «Марко»:
Основными материалами в любой сезон являются натуральная кожа, спилок-велюр и нубук. Здесь у нас представлено большое количество кожтоваров, которые используются в массовой работе, с принтами, тиснением, жированные товары. Чтобы защитить наших детей в темное время суток, у нас представлены товары со светоотражающими элементами.

Грубые ботинки – классика осеннего жанра. Прослыть первой модницей в школе не составит труда.

Какую обувь носить этой осенью? Показываем новую коллекцию для мужчин и детей от «Марко»-37

Цвет настроения черный может быть и у мальчишеского гардероба. Несколько ярких акцентов и ты в центре внимания.

Какую обувь носить этой осенью? Показываем новую коллекцию для мужчин и детей от «Марко»-40

А после уроков разрешается и пошалить. В модном образе от «Марко» легко вписаться в креативный стрит-арт.

Какую обувь носить этой осенью? Показываем новую коллекцию для мужчин и детей от «Марко»-43

Мария Яцук:
Современные дети с удовольствием посещают кружки, поэтому мы предлагаем сменную обувь в виде различных кроссовок, кед на ярких подошвах, легких со светодиодными элементами и также может не порадовать решение верха.

Какую обувь носить этой осенью? Показываем новую коллекцию для мужчин и детей от «Марко»-46

Наслаждайтесь живописной осенью вместе с «Марко»!

*На правах рекламы.

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